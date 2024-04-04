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Ремонт поврежденного газопровода Balticconnector завершен, сообщил оператор
Ремонт поврежденного газопровода Balticconnector завершен, сообщил оператор - 04.04.2024, ПРАЙМ
Ремонт поврежденного газопровода Balticconnector завершен, сообщил оператор
Ремонт газопровода Balticconnector, который был поврежден в октябре 2023 года, завершен, началась подготовка к вводу его в эксплуатацию, сообщает в четверг... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T16:07+0300
2024-04-04T16:07+0300
2024-04-04T16:08+0300
энергетика
газопровод balticconnector
ремонт
газ
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МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ. Ремонт газопровода Balticconnector, который был поврежден в октябре 2023 года, завершен, началась подготовка к вводу его в эксплуатацию, сообщает в четверг финский оператор Gasgrid. "Ремонт морского трубопровода Balticconnector завершен в соответствии с планами, целостность и прочность трубы проверены испытанием давлением воды", – сказано в пресс-релизе. Оператор уточняет, что уже начались подготовительные работы к вводу трубопровода в эксплуатацию, который запланирован на 22 апреля. Газопровод Balticconnector был остановлен в ночь на 8 октября. Тогда Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Полиция Финляндии 24 октября сообщила, что в повреждении газопровода, предположительно, виновно китайское судно Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, многократные попытки связаться с экипажем судна не увенчались успехом. Финский оператор Gasgrid Finland сообщил о начале исследования газопровода, а президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Петтери Орпо заявили, что повреждение Balticconnector не может быть вызвано естественными причинами. Центральная криминальная полиция Финляндии расследует повреждение как вандализм.
https://1prime.ru/20240403/severnye-potoki-847032773.html
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газопровод balticconnector, ремонт, газ
Энергетика, газопровод Balticconnector, ремонт, Газ
Ремонт поврежденного газопровода Balticconnector завершен, сообщил оператор
Gasgrid: ремонт поврежденного в октябре газопровода Balticconnector завершен
МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ. Ремонт газопровода Balticconnector, который был поврежден в октябре 2023 года, завершен, началась подготовка к вводу его в эксплуатацию, сообщает в четверг финский оператор Gasgrid.
"Ремонт морского трубопровода Balticconnector завершен в соответствии с планами, целостность и прочность трубы проверены испытанием давлением воды", – сказано в пресс-релизе.
Оператор уточняет, что уже начались подготовительные работы к вводу трубопровода в эксплуатацию, который запланирован на 22 апреля.
Газопровод Balticconnector был остановлен в ночь на 8 октября. Тогда Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Полиция Финляндии 24 октября сообщила, что в повреждении газопровода, предположительно, виновно китайское судно Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, многократные попытки связаться с экипажем судна не увенчались успехом.
Финский оператор Gasgrid Finland сообщил о начале исследования газопровода, а президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Петтери Орпо заявили, что повреждение Balticconnector не может быть вызвано естественными причинами. Центральная криминальная полиция Финляндии расследует повреждение как вандализм.
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