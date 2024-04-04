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Росбанк требует взыскать убытки с американского Citibank и его "дочки"

Росбанк требует взыскать убытки с американского Citibank и его "дочки" - 04.04.2024, ПРАЙМ

Росбанк требует взыскать убытки с американского Citibank и его "дочки"

Росбанк просит арбитражный суд Москвы взыскать более 27,4 миллиона долларов (более 2,5 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков с американского Citibank и... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T10:23+0300

2024-04-04T10:23+0300

2024-04-04T10:23+0300

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МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ. Росбанк просит арбитражный суд Москвы взыскать более 27,4 миллиона долларов (более 2,5 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков с американского Citibank и его дочернего российского АО "Коммерческий банк "Ситибанк", следует из опубликованного определения суда. Иск, поступивший в суд 19 марта, оставлен без движения до 19 апреля, поскольку к исковому заявлению оказался не приложен документ, подтверждающий уплату госпошлины в установленном порядке и в размере. Основания исковых требований подробно пока не приводятся. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ конце прошлого года арбитражные суды двух инстанций по иску Росбанка взыскали солидарно с нью-йоркского Citibank и его гонконгского филиала убытки в размере около 94,5 миллиона гонконгских долларов (более 1,1 миллиарда рублей по текущему курсу). В материалах того дела говорится, что Росбанк, имевший корреспондентский счет в гонконгском Citibank, 15 февраля 2023 года направил ему распоряжение о переводе около 94,5 миллиона гонконгских долларов на свой счет в АКБ "Бэнк оф Чайна". Citibank запросил дополнительную информацию, которую истец предоставил, но ответчик в итоге деньги так и не перевел. Суды взыскали убытки в размере зависших средств. Французская группа Societe Generale в 2022 году продала Росбанк "Интерросу" Владимира Потанина, который затем передал 47,5% акций банка благотворительному фонду Потанина. Еще 7,5% приобрела управляющая компания "Русфинанс", доля группы "Интеррос" – чуть менее 45%. Росбанк входит в санкционные списки США и ЕС. Citibank является крупнейшим депозитарием и расчетным центром для российских расписок и облигаций. Как депозитарий он обслуживал, например, АФК "Система", "Лукойл", ММК, "Ростелеком", "Татнефть", "Фосагро" и "Эн+ груп". После введения против России западных санкций Citibank заявил, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.

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россия, росбанк, citibank, новости