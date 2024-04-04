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ЦБ сообщил о снижении объема международных резервов России
ЦБ сообщил о снижении объема международных резервов России - 04.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ сообщил о снижении объема международных резервов России
Международные резервы РФ с 22 по 29 марта уменьшились на 0,7 миллиарда долларов, или на 0,1%, и составили 589,4 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка | 04.04.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 22 по 29 марта уменьшились на 0,7 миллиарда долларов, или на 0,1%, и составили 589,4 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России."Международные резервы по состоянию на конец дня 29 марта 2024 года составили 589,4 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 0,7 миллиарда долларов США, или на 0,1%, вследствие отрицательной переоценки и операций, проводимых Банком России в рамках бюджетного правила", - говорится в сообщении.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
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ЦБ сообщил о снижении объема международных резервов России
ЦБ: международные резервы РФ на 29 марта составили 589,4 миллиарда долларов
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 22 по 29 марта уменьшились на 0,7 миллиарда долларов, или на 0,1%, и составили 589,4 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 29 марта 2024 года составили 589,4 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 0,7 миллиарда долларов США, или на 0,1%, вследствие отрицательной переоценки и операций, проводимых Банком России в рамках бюджетного правила", - говорится в сообщении.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.