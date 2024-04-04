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Названы крупнейшие банки по объему капитала на 1 марта

Названы крупнейшие банки по объему капитала на 1 марта - 04.04.2024, ПРАЙМ

Названы крупнейшие банки по объему капитала на 1 марта

Собственный капитал российского банковского сектора в начале 2024 года показал заметный прирост. Так, в январе капитал увеличился на 153 миллиарда рублей, а в... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T15:00+0300

2024-04-04T15:00+0300

2024-04-04T15:00+0300

экономика

банки

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Собственный капитал российского банковского сектора в начале 2024 года показал заметный прирост. Так, в январе капитал увеличился на 153 миллиарда рублей, а в феврале еще на 340 миллиардов рублей. За последние 12 месяцев прирост капитала наблюдался во всех месяцах за исключением мая 2023 года. Однако стоит оговориться, что тогда это было следствием выплаты дивидендов Сбербанком, а без учета этого фактора капитал вырос бы почти на 250 миллиардов рублей. Рост капитала более чем на 300 миллиардов рублей за этот период наблюдался лишь трижды, помимо февраля 2024 года еще в мае и в июне 2023 года, а среднемесячный прирост капитала за последние 12 месяцев составил порядка 200 миллиардов рублей.Российский банковский сектор за последние 12 месяцев, по состоянию на 1 марта, смог существенно нарастить капитал. Согласно данным Банка России, суммарный объем капитала банковского сектора вырос за 12 месяцев на 20,5% или на 2,5 триллиона рублей. При этом темпы прироста на скользящем отрезке оказались очень хорошими, но не рекордными. Для сравнения, на 1 июля 2023 года прирост за 12 месяцев составлял 24,2%, а на 1 декабря 2009 года – 24,7%. По состоянию на 1 марта 2024 года суммарный собственный капитал банков составил 14,6 триллиона рублей, для сравнения, собственный капитал в 2009 году был меньше 3 триллионов рублей. Таким образом, объем собственного капитала за 15 лет вырос почти в 5 раз.Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций эксперты РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 марта 2024 года, в котором представлены данные по 354 банкам и небанковским кредитным организациям России, по которым опубликована отчетность согласно формам № 123 и 135 на сайте Центробанка РФ, и которые имели действующую лицензию на 4 апреля 2024 года.Крупнейшим российским банком по объему собственного капитала остается Сбербанк. Объем капитала у этого банка на 1 марта 2024 года составил 6,4 триллиона рублей, что соответствует 39,2% суммарного капитала банков из рейтинга. Вторым по размерам собственного капитала стал Банк ВТБ, у которого в текущем рейтинге он составил 1,8 триллиона рублей. Замыкает первую тройку крупнейших банков по капиталу ГПБ (Газпромбанк), с результатом 1,2 триллиона рублей. На первую тройку суммарно приходится 9,4 триллиона рублей капитала или 57,6% от капитала банков в рейтинге, а на ТОП-10 – более 80% капитала или 13,1 триллиона рублей.Среди представленных в рейтинге на 1 марта 2024 года банков и небанковским кредитных организаций прирост капитала в 2024 году наблюдался у 71,4% или у 253 кредитных организаций. Наибольший прирост в абсолютном выражении в текущем рейтинге наблюдался у Сбербанка, капитал которого с начала года увеличился на 138 миллиардов рублей или на 2,2%. Вторым по абсолютному приросту стал Промсвязьбанк, капитал которого с начала года вырос на 66 миллиардов рублей. В текущим рейтинге Промсвязьбанк занимает 5-е место против 6-й позиции в начале 2024 года. Замыкает первую тройку банков по приросту капитала в абсолютных величинах Райффайзенбанк, у которого за два месяца 2024 года прирост капитал составил 21,8 миллиарда рублей.На четвертом и пятом местах по абсолютному приросту собственного капитала в рейтинге находятся МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (+19 млрд рублей) и Банк "ФК Открытие" (+10,2 млрд рублей). Также достаточно большой прирост капитала за первые два месяц наблюдался еще у пяти банков: Газпромбанк (+9,9 млрд рублей), АЛЬФА-БАНК (+9,3 млрд рублей), НКО НКЦ (+8,2 млрд рублей), БМ-Банк (+8 млрд рублей) и НОВИКОМБАНК (+6 млрд рублей). Таким образом, вышеуказанные банки из ТОП-10 по приросту суммарно обеспечили 296 миллиардов рублей прироста собственного капитала из 326 миллиардов прироста с начала года по банковской системе в целом.Лидером рейтинга по относительному приросту собственного капитала с начала 2024 года стал Промсвязьбанк, у которого объем собственного капитала в 2024 года вырос на 12%. Второй по темпам прироста капитала стала небанковская кредитная организация НКЦ, с приростом капитала в +7,4%, однако это не повлияло на позиции в рейтинге (19-е место). Третьим по темпам прироста капитала за январь-февраль стал Райффайзенбанк, с приростом капитала на 4,9%. В целом в ТОП-20 приростом капитала характеризовалось 15 кредитных организаций, а снижением – 5 банков. Наибольшим снижением собственного капитала среди крупнейших банков характеризовался РОСБАНК, капитал которого с начала 2024 года снизился на 3,8%.Рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 марта 2024 года в PDF-формате >>

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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