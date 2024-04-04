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Путин оценил риски роста безработицы в России - 04.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240404/bezrabotitsa-847076364.html
Путин оценил риски роста безработицы в России
Путин оценил риски роста безработицы в России - 04.04.2024, ПРАЙМ
Путин оценил риски роста безработицы в России
Безработица в России в настоящее время на рекордно низком уровне, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T14:16+0300
2024-04-04T15:09+0300
экономика
россия
владимир путин
безработица в россии
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Безработица в России в настоящее время на рекордно низком уровне, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. "Благодаря действиям правительства, бизнеса, регионов профсоюзных объединений, мы добились существенного снижения уровня безработицы. Сегодня она на рекордно низких значениях, меньше 3%. В феврале текущего года снизилась до 2,8%", — сказал Путин. Он отметил, что в прошлом году уровень безработицы впервые опустился ниже 3%, составив 2,9%."У нас безработицы нет фактически. Такое в ближайшие годы нам не грозит", — заключил глава государства.Президент подчеркнул, что это один из важнейших показателей состояния экономики в целом.Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что кадровый вопрос, включая конкуренцию за трудовые ресурсы останется актуальной на ближайшее время. Он подчеркнул, что решение этого вопроса ведомство будет решать совместно с бизнесом.Ранее главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина заявила РИА Новости, что российские компании на фоне дефицита кадров сменили внутреннюю политику и перестали "гнаться за большим количеством сотрудников", сместив акцент в сторону удержания сотрудников и повышения их квалификации.
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россия, владимир путин, безработица в россии
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, безработица в России
14:16 04.04.2024 (обновлено: 15:09 04.04.2024)
 
Путин оценил риски роста безработицы в России

Путин: безработица сегодня на рекордно низких значениях, динамика хорошая

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк!Трудовая книжка
!Трудовая книжка - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Безработица в России в настоящее время на рекордно низком уровне, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
"Благодаря действиям правительства, бизнеса, регионов профсоюзных объединений, мы добились существенного снижения уровня безработицы. Сегодня она на рекордно низких значениях, меньше 3%. В феврале текущего года снизилась до 2,8%", — сказал Путин.
Он отметил, что в прошлом году уровень безработицы впервые опустился ниже 3%, составив 2,9%.
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"У нас безработицы нет фактически. Такое в ближайшие годы нам не грозит", — заключил глава государства.
Президент подчеркнул, что это один из важнейших показателей состояния экономики в целом.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что кадровый вопрос, включая конкуренцию за трудовые ресурсы останется актуальной на ближайшее время. Он подчеркнул, что решение этого вопроса ведомство будет решать совместно с бизнесом.
Ранее главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина заявила РИА Новости, что российские компании на фоне дефицита кадров сменили внутреннюю политику и перестали "гнаться за большим количеством сотрудников", сместив акцент в сторону удержания сотрудников и повышения их квалификации.
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир Путинбезработица в России
 
 
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