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Раскрыты более привлекательные стратегии, чем простое удержание биткоина - 04.04.2024, ПРАЙМ
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Раскрыты более привлекательные стратегии, чем простое удержание биткоина
Раскрыты более привлекательные стратегии, чем простое удержание биткоина - 04.04.2024, ПРАЙМ
Раскрыты более привлекательные стратегии, чем простое удержание биткоина
Сейчас основная масса игроков рынка криптовалют придерживаются стратегии "купи и храни" в отношении биткойнов, однако профессиональные игроки, такие как... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T12:07+0300
2024-04-04T12:07+0300
криптовалюта
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Сейчас основная масса игроков рынка криптовалют придерживаются стратегии "купи и храни" в отношении биткойнов, однако профессиональные игроки, такие как хедж-фонды, а также представители академического сообщества нашли еще один выгодный способ инвестирования в этот актив, который дает отдачу и в период просадок, пишет Bloomberg.Агентство приводит в пример опыт игроков, торгующих криптовалютой. Это хедж-фонды Man Group Plc, AQR Capital Management LLC и Florin Court Capital. Они используют стратегию импульсной торговли на выявлении краткосрочных ценовых трендов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам партнера и старшего менеджера клиентского портфеля Man AHL Тарека Абу Зейда, доходность стратегии импульсного типа с поправкой на риск, независимо от скорости, исторически была лучше, чем стратегия "купи и держи". "Следование за трендом – это выявление поведенческих предубеждений. В рынке криптовалют вы видите избыточный оптимизм, вы видите страх упущенной выгоды, вы видите панику — их можно уловить с помощью этих систематических стратегий", — объяснил эксперт.Исследователи из подразделения Man AHL компании Man Group обнаружили, что эффективность стратегии длинного и короткого тренда как в биткоине, так и в Etheriumпревзошла инвестирование по принципу "купи и держи" с 2017 года при пересчете на 10-процентную волатильность. Стратегия фиксирует прибыль во время подъема и открывает короткие позиции, когда тренд отрицательный.В статье исследователей из Университета Монаша, опубликованной в 2023 году, показано, что стратегии следования за трендом в целом превосходят стратегию постоянного инвестирования в биткоин и Etherium, причем более короткие периоды применения механизма с "оглядкой назад" более прибыльны, чем более длинные.Еще одна статья, написанная, в частностями, исследователями Кембриджского университета, выявила "постоянную и привлекательную прибыль" от аналогичной стратегии в период с 2011 по 2019 год.Теперь инвесторы могут получить доступ к аналогичной стратегии через биржевой продукт фонда Global X Bitcoin Trend Strategy ETF. Он был запущен в прошлом месяце и отслеживает индикатор тренда биткоинов CoinDesk.Хотя отслеживание тенденций показало хорошие результаты при тестировании на биткоине и Etherium, эксперты по-прежнему осторожны в использовании подобных системных методов в других сегментах рынка криптовалют, отмечается в публикации.
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биткоин, ethereum
Криптовалюта, Биткоин, Ethereum
12:07 04.04.2024
 
Раскрыты более привлекательные стратегии, чем простое удержание биткоина

Bloomberg: найдены альтернативные простому удержанию стратегии на рынке криптовалют

© Unsplash/KanchanaraКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Сейчас основная масса игроков рынка криптовалют придерживаются стратегии "купи и храни" в отношении биткойнов, однако профессиональные игроки, такие как хедж-фонды, а также представители академического сообщества нашли еще один выгодный способ инвестирования в этот актив, который дает отдачу и в период просадок, пишет Bloomberg.
Агентство приводит в пример опыт игроков, торгующих криптовалютой. Это хедж-фонды Man Group Plc, AQR Capital Management LLC и Florin Court Capital. Они используют стратегию импульсной торговли на выявлении краткосрочных ценовых трендов.
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По словам партнера и старшего менеджера клиентского портфеля Man AHL Тарека Абу Зейда, доходность стратегии импульсного типа с поправкой на риск, независимо от скорости, исторически была лучше, чем стратегия "купи и держи". "Следование за трендом – это выявление поведенческих предубеждений. В рынке криптовалют вы видите избыточный оптимизм, вы видите страх упущенной выгоды, вы видите панику — их можно уловить с помощью этих систематических стратегий", — объяснил эксперт.
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Исследователи из подразделения Man AHL компании Man Group обнаружили, что эффективность стратегии длинного и короткого тренда как в биткоине, так и в Etheriumпревзошла инвестирование по принципу "купи и держи" с 2017 года при пересчете на 10-процентную волатильность. Стратегия фиксирует прибыль во время подъема и открывает короткие позиции, когда тренд отрицательный.
В статье исследователей из Университета Монаша, опубликованной в 2023 году, показано, что стратегии следования за трендом в целом превосходят стратегию постоянного инвестирования в биткоин и Etherium, причем более короткие периоды применения механизма с "оглядкой назад" более прибыльны, чем более длинные.
Еще одна статья, написанная, в частностями, исследователями Кембриджского университета, выявила "постоянную и привлекательную прибыль" от аналогичной стратегии в период с 2011 по 2019 год.
Теперь инвесторы могут получить доступ к аналогичной стратегии через биржевой продукт фонда Global X Bitcoin Trend Strategy ETF. Он был запущен в прошлом месяце и отслеживает индикатор тренда биткоинов CoinDesk.
Хотя отслеживание тенденций показало хорошие результаты при тестировании на биткоине и Etherium, эксперты по-прежнему осторожны в использовании подобных системных методов в других сегментах рынка криптовалют, отмечается в публикации.
 
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