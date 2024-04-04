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Саммит НАТО должен способствовать членству Киева в альянсе, заявил Блинкен

Саммит НАТО должен способствовать членству Киева в альянсе, заявил Блинкен - 04.04.2024, ПРАЙМ

Саммит НАТО должен способствовать членству Киева в альянсе, заявил Блинкен

Предстоящий саммит НАТО поможет построить мост к будущему вступлению Украины в альянс. Такое мнение выразил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T15:39+0300

2024-04-04T15:39+0300

2024-04-04T16:24+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Предстоящий саммит НАТО поможет построить мост к будущему вступлению Украины в альянс. Такое мнение выразил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в рамках заседания Совета Украина - НАТО в Брюсселе."Нашей задачей на саммите (НАТО в Вашингтоне) является создание моста к ее вступлению", - отметил он.По словам Блинкена, страны НАТО поддерживают Украину, поэтому Конгресс США должен одобрить запрос на финансирование Киева как можно скорее.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль услышал просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО и внимательно следит за ситуацией.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что это очевидно, что Украину не пригласят в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне летом 2024 года.

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нато, украина, новости, энтони блинкен