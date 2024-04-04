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Саммит НАТО должен способствовать членству Киева в альянсе, заявил Блинкен - 04.04.2024, ПРАЙМ
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Саммит НАТО должен способствовать членству Киева в альянсе, заявил Блинкен
Саммит НАТО должен способствовать членству Киева в альянсе, заявил Блинкен - 04.04.2024, ПРАЙМ
Саммит НАТО должен способствовать членству Киева в альянсе, заявил Блинкен
Предстоящий саммит НАТО поможет построить мост к будущему вступлению Украины в альянс. Такое мнение выразил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T15:39+0300
2024-04-04T16:24+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Предстоящий саммит НАТО поможет построить мост к будущему вступлению Украины в альянс. Такое мнение выразил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в рамках заседания Совета Украина - НАТО в Брюсселе."Нашей задачей на саммите (НАТО в Вашингтоне) является создание моста к ее вступлению", - отметил он.По словам Блинкена, страны НАТО поддерживают Украину, поэтому Конгресс США должен одобрить запрос на финансирование Киева как можно скорее.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль услышал просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО и внимательно следит за ситуацией.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что это очевидно, что Украину не пригласят в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне летом 2024 года.
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нато, украина, новости, энтони блинкен
НАТО, УКРАИНА, Новости, Энтони Блинкен
15:39 04.04.2024 (обновлено: 16:24 04.04.2024)
 
Саммит НАТО должен способствовать членству Киева в альянсе, заявил Блинкен

Блинкен: саммит НАТО в Вашингтоне позволит создать мост для вступления Украины в НАТО

© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of DefenseГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of Defense
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Предстоящий саммит НАТО поможет построить мост к будущему вступлению Украины в альянс. Такое мнение выразил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в рамках заседания Совета Украина - НАТО в Брюсселе.
"Нашей задачей на саммите (НАТО в Вашингтоне) является создание моста к ее вступлению", - отметил он.
По словам Блинкена, страны НАТО поддерживают Украину, поэтому Конгресс США должен одобрить запрос на финансирование Киева как можно скорее.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль услышал просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО и внимательно следит за ситуацией.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что это очевидно, что Украину не пригласят в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне летом 2024 года.
 
НАТОУКРАИНАНовостиЭнтони Блинкен
 
 
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