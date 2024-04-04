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Пострадавшие подали в СК новое заявление против владельцев "Крокуса" - 04.04.2024, ПРАЙМ
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Пострадавшие подали в СК новое заявление против владельцев "Крокуса"
Пострадавшие подали в СК новое заявление против владельцев "Крокуса" - 04.04.2024, ПРАЙМ
Пострадавшие подали в СК новое заявление против владельцев "Крокуса"
Защита пострадавших при теракте в "Крокусе" подала новое заявление о возбуждении уголовного дела против владельцев концертной площадки. Об этом агентству РИА... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T12:20+0300
2024-04-04T12:20+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Защита пострадавших при теракте в "Крокусе" подала новое заявление о возбуждении уголовного дела против владельцев концертной площадки. Об этом агентству РИА Новости рассказал президент юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры" адвокат Игорь Трунов."Еще одно заявление подано в СК моим помощником сегодня, в нем изложены дополнительные аргументы виновности владельцев "Крокус сити холла" в преступлении, предусмотренном указанной статьей УК РФ. В этот раз мы подали документ от имени 19 родственников погибших и пострадавших в теракте", - заявил собеседник агентства.Адвокат утверждает, что материалы, использованные при отделке стен зала, могли ускорить распространение пожара, что противоречит правилам пожарной безопасности.По мнению адвоката, владельцы концертного зала могут быть привлечены к уголовной ответственности.Отмечается, что согласно приказу МЧС России, проемы строительного портала сцен должны быть защищены противопожарными занавесами с определенным уровнем огнестойкости, а теплоизоляция занавеса должна быть выполнена из негорючих материалов.Сын владельца Crocus Group заявил, что все системы безопасности в зале работали и без соблюдения норм пожарной безопасности здание не могло быть введено в эксплуатацию. Глава Следственного комитета России в свою очередь подтвердил возможное нарушение требований пожарной безопасности.Первое заявление о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) было подано во вторник и получило большой общественный резонанс.Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
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россия, крокус сити холл, новости, суд
РОССИЯ, Крокус сити холл, Новости, суд
12:20 04.04.2024
 
Пострадавшие подали в СК новое заявление против владельцев "Крокуса"

Пострадавшие в теракте подали в СК РФ новое заявление на владельцев "Крокуса"

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщины у стихийного мемориала у здания концертного зала "Крокус Сити Холл"
Женщины у стихийного мемориала у здания концертного зала Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Защита пострадавших при теракте в "Крокусе" подала новое заявление о возбуждении уголовного дела против владельцев концертной площадки. Об этом агентству РИА Новости рассказал президент юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры" адвокат Игорь Трунов.
"Еще одно заявление подано в СК моим помощником сегодня, в нем изложены дополнительные аргументы виновности владельцев "Крокус сити холла" в преступлении, предусмотренном указанной статьей УК РФ. В этот раз мы подали документ от имени 19 родственников погибших и пострадавших в теракте", - заявил собеседник агентства.
Адвокат утверждает, что материалы, использованные при отделке стен зала, могли ускорить распространение пожара, что противоречит правилам пожарной безопасности.
По мнению адвоката, владельцы концертного зала могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Отмечается, что согласно приказу МЧС России, проемы строительного портала сцен должны быть защищены противопожарными занавесами с определенным уровнем огнестойкости, а теплоизоляция занавеса должна быть выполнена из негорючих материалов.
Сын владельца Crocus Group заявил, что все системы безопасности в зале работали и без соблюдения норм пожарной безопасности здание не могло быть введено в эксплуатацию. Глава Следственного комитета России в свою очередь подтвердил возможное нарушение требований пожарной безопасности.
Первое заявление о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) было подано во вторник и получило большой общественный резонанс.
Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
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