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ФСБ задержала еще троих причастных к теракту в "Крокусе"
ФСБ задержала еще троих причастных к теракту в "Крокусе" - 04.04.2024, ПРАЙМ
ФСБ задержала еще троих причастных к теракту в "Крокусе"
Федеральная служба безопасности задержала в Москве, Екатеринбурге, Омске еще троих причастных к теракту в "Крокус сити холле", сообщает ЦОС ФСБ России. | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T15:47+0300
2024-04-04T15:47+0300
2024-04-04T16:16+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности задержала в Москве, Екатеринбурге, Омске еще троих причастных к теракту в "Крокус сити холле", сообщает ЦОС ФСБ России.22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Москве, Екатеринбурге, Омске задержаны гражданин России и два иностранных гражданина - все выходцы из Центрально-Азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта 2024 года в комплексе "Крокус сити холл", - сказано в сообщении.По данным службы, один из задержанных занимался вербовкой соучастников и финансированием исполнителей теракта, а двое других - переводом средств на покупку оружия. Позднее ФСБ опубликовала видео, на котором двое пособников террористов признали, что понимают, что их вхяли "За теракт в Крокусе".
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ФСБ задержала еще троих причастных к теракту в "Крокусе"
ФСБ задержала в Москве, Сибири и на Урале троих причастных к теракту в "Крокусе"
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности задержала в Москве, Екатеринбурге, Омске еще троих причастных к теракту в "Крокус сити холле", сообщает ЦОС ФСБ России.
22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Москве, Екатеринбурге, Омске задержаны гражданин России и два иностранных гражданина - все выходцы из Центрально-Азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта 2024 года в комплексе "Крокус сити холл", - сказано в сообщении.
По данным службы, один из задержанных занимался вербовкой соучастников и финансированием исполнителей теракта, а двое других - переводом средств на покупку оружия.
Позднее ФСБ опубликовала видео, на котором двое пособников террористов признали, что понимают, что их вхяли "За теракт в Крокусе".