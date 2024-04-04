https://1prime.ru/20240404/crocus-847082305.html

ФСБ задержала еще троих причастных к теракту в "Крокусе"

ФСБ задержала еще троих причастных к теракту в "Крокусе" - 04.04.2024, ПРАЙМ

ФСБ задержала еще троих причастных к теракту в "Крокусе"

Федеральная служба безопасности задержала в Москве, Екатеринбурге, Омске еще троих причастных к теракту в "Крокус сити холле", сообщает ЦОС ФСБ России. | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T15:47+0300

2024-04-04T15:47+0300

2024-04-04T16:16+0300

происшествия

россия

фсб

крокус сити холл

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/51/841455163_0:26:1430:830_1920x0_80_0_0_0587296be71b45ba05132c7da0ad0cd2.jpg

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности задержала в Москве, Екатеринбурге, Омске еще троих причастных к теракту в "Крокус сити холле", сообщает ЦОС ФСБ России.22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Москве, Екатеринбурге, Омске задержаны гражданин России и два иностранных гражданина - все выходцы из Центрально-Азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта 2024 года в комплексе "Крокус сити холл", - сказано в сообщении.По данным службы, один из задержанных занимался вербовкой соучастников и финансированием исполнителей теракта, а двое других - переводом средств на покупку оружия. Позднее ФСБ опубликовала видео, на котором двое пособников террористов признали, что понимают, что их вхяли "За теракт в Крокусе".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фсб, крокус сити холл, новости