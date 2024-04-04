https://1prime.ru/20240404/depozity-847048729.html
Предупреждение для вкладчиков: какие депозиты нужно открывать срочно
Предупреждение для вкладчиков: какие депозиты нужно открывать срочно - 04.04.2024, ПРАЙМ
Предупреждение для вкладчиков: какие депозиты нужно открывать срочно
Ставки по краткосрочным депозитам вскоре могут начать снижаться из-за политики Центробанка. Но желающие пока могут найти выгодные предложения и воспользоваться... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T02:02+0300
2024-04-04T02:02+0300
2024-04-04T02:02+0300
эксклюзив
ставка банка россии
богдан зварич
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МОСКВА, 4апр - ПРАЙМ. Ставки по краткосрочным депозитам вскоре могут начать снижаться из-за политики Центробанка. Но желающие пока могут найти выгодные предложения и воспользоваться ими, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.Он напомнил, что в последнее время на фоне сохранения Центробанком денежно-кредитной политики можно говорить о стабилизации депозитных ставок на локальных максимумах. На мартовском заседании регулятор оставил ставку неизменной на уровне 16% и сохранил сигнал о необходимости поддержания жесткой ДКП продолжительное время.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПоэтому ситуация со ставками в ближайшее время вряд ли претерпит существенные изменения. При этом отдельные банки могут в рамках линеек своих продуктов увеличивать доходность депозитов. Это делают в случае возникновения серьезной потребности в ликвидности, а также для выравнивания фондирования. “Например, если у банка больше приток краткосрочных средств, он может повысить ставки по вкладам сроком свыше года. Так нужно для баланса”, - пояснил Зварич.Вероятно, ключевая ставка сохранится на нынешнем уровне и в апреле. Однако на ближайших заседаниях регулятор, исходя из состояния экономики и темпов инфляции, может дать сигнал о скором смягчении ДКП. “В этом случае банки, не дожидаясь фактического снижения ставки, начнут делать это у себя превентивно. Ведь ясно, что вскоре они смогут привлекать средства граждан дешевле”, - полагает аналитик.Как следствие, в конце первого – начале второго полугодия вероятно ухудшение условий по вкладам. При этом, снижение ставок по краткосрочным депозитам, скорее всего, будет проходить быстрее, чем по долгосрочным, ведь сейчас именно короткие депозиты имеют повышенную доходность. До сих пор в рамках предложений банков на 3 и 6 месяцев можно найти продукты с доходностью выше ставки Центробанка. Если есть необходимость и желание, ими можно воспользоваться, ведь скоро “окно возможностей” закроется, делает вывод Зварич.
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ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
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эксклюзив, ставка банка россии, богдан зварич
Эксклюзив, ставка Банка России, Богдан Зварич
Предупреждение для вкладчиков: какие депозиты нужно открывать срочно
Аналитик Зварич: ставки по краткосрочным вкладам вскоре могут начать снижаться
Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
МОСКВА, 4апр - ПРАЙМ. Ставки по краткосрочным депозитам вскоре могут начать снижаться из-за политики Центробанка. Но желающие пока могут найти выгодные предложения и воспользоваться ими, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
Он напомнил, что в последнее время на фоне сохранения Центробанком денежно-кредитной политики можно говорить о стабилизации депозитных ставок на локальных максимумах. На мартовском заседании регулятор оставил ставку неизменной на уровне 16% и сохранил сигнал о необходимости поддержания жесткой ДКП продолжительное время.
Поэтому ситуация со ставками в ближайшее время вряд ли претерпит существенные изменения. При этом отдельные банки могут в рамках линеек своих продуктов увеличивать доходность депозитов. Это делают в случае возникновения серьезной потребности в ликвидности, а также для выравнивания фондирования. “Например, если у банка больше приток краткосрочных средств, он может повысить ставки по вкладам сроком свыше года. Так нужно для баланса”, - пояснил Зварич.
Вероятно, ключевая ставка сохранится на нынешнем уровне и в апреле. Однако на ближайших заседаниях регулятор, исходя из состояния экономики и темпов инфляции, может дать сигнал о скором смягчении ДКП. “В этом случае банки, не дожидаясь фактического снижения ставки, начнут делать это у себя превентивно. Ведь ясно, что вскоре они смогут привлекать средства граждан дешевле”, - полагает аналитик.
Набиуллина предположила, что ставка может снизиться во второй половине года
Как следствие, в конце первого – начале второго полугодия вероятно ухудшение условий по вкладам. При этом, снижение ставок по краткосрочным депозитам, скорее всего, будет проходить быстрее, чем по долгосрочным, ведь сейчас именно короткие депозиты имеют повышенную доходность. До сих пор в рамках предложений банков на 3 и 6 месяцев можно найти продукты с доходностью выше ставки Центробанка.
Если есть необходимость и желание, ими можно воспользоваться, ведь скоро “окно возможностей” закроется, делает вывод Зварич.