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Доля доллара в мировых расчетах через SWIFT сократилась до минимума - 04.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240404/dollar-847084681.html
Доля доллара в мировых расчетах через SWIFT сократилась до минимума
Доля доллара в мировых расчетах через SWIFT сократилась до минимума - 04.04.2024, ПРАЙМ
Доля доллара в мировых расчетах через SWIFT сократилась до минимума
Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT по итогам февраля составила 46,56% - это минимум с июля прошлого года, следует из данных системы,... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T16:39+0300
2024-04-04T16:39+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT по итогам февраля составила 46,56% - это минимум с июля прошлого года, следует из данных системы, которые проанализировало РИА Новости.За месяц удельный вес "американца" сократился на 0,08 процентного пункта, при этом он остался самой востребованной валютой в мире.Доля второй самой популярной валюты, евро, выросла на 0,23 процентного пункта - до 23,25%, при этом с августа она колеблется вблизи своего исторического минимума.Китайский юань в прошлом месяце потерял 0,51 процентного пункта - его доля составила 4%, что стало минимумом за четыре месяца. Фунт стерлингов также уменьшил свой удельный вес в международных платежах - до 6,9% с 7,1% месяцем ранее.А вот доля японской иены, наоборот, подросла - на 0,17 процентного пункта, до 3,73%. В десятку самых популярных в мире валют входят канадский, австралийский, гонконгский и сингапурский доллары, а также тайский бат.Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии.
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доллар, swift, новости
Экономика, доллар, SWIFT, Новости
16:39 04.04.2024
 
Доля доллара в мировых расчетах через SWIFT сократилась до минимума

Доля доллара в мировых расчетах через SWIFT сократилась до минимума с июля

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкКурсы валют
Курсы валют - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT по итогам февраля составила 46,56% - это минимум с июля прошлого года, следует из данных системы, которые проанализировало РИА Новости.
За месяц удельный вес "американца" сократился на 0,08 процентного пункта, при этом он остался самой востребованной валютой в мире.
Доля второй самой популярной валюты, евро, выросла на 0,23 процентного пункта - до 23,25%, при этом с августа она колеблется вблизи своего исторического минимума.
Китайский юань в прошлом месяце потерял 0,51 процентного пункта - его доля составила 4%, что стало минимумом за четыре месяца. Фунт стерлингов также уменьшил свой удельный вес в международных платежах - до 6,9% с 7,1% месяцем ранее.
А вот доля японской иены, наоборот, подросла - на 0,17 процентного пункта, до 3,73%. В десятку самых популярных в мире валют входят канадский, австралийский, гонконгский и сингапурский доллары, а также тайский бат.
Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
Доля юаня в расчетах через SWIFT упала после рекорда в январе
21 марта, 16:26
 
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