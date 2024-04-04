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В Нидерландах призвали упразднить Европейский суд по правам человека - 04.04.2024, ПРАЙМ
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В Нидерландах призвали упразднить Европейский суд по правам человека
В Нидерландах призвали упразднить Европейский суд по правам человека - 04.04.2024, ПРАЙМ
В Нидерландах призвали упразднить Европейский суд по правам человека
Европейский суд по правам человека стал "игровой площадкой для крайне левых марксистов" и должен быть упразднен. Такое мнение в социальной сети Х выразил... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T16:33+0300
2024-04-04T16:40+0300
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ГААГА, 4 апр - ПРАЙМ. Европейский суд по правам человека стал "игровой площадкой для крайне левых марксистов" и должен быть упразднен. Такое мнение в социальной сети Х выразил депутат Европарламента от нидерландской крайне правой партии "Форум за демократию" (FvD) Марсел де Грааф.Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о возможном выходе страны из ЕСПЧ, если это поможет решить проблему нелегальной миграции."Наконец-то, первый политический лидер выступает против пагубного ЕСПЧ. И это абсолютно здравый смысл. ЕСПЧ превратился в игровую площадку для крайне левых марксистов. Упраздните этот безумный суд немедленно!" - написал де Грааф.Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, поддержал такой подход, заявив, что страны принимают решения в рамках своих национальных интересов. Если участие вЕСПЧ вредит государству, оно может из него выйти, подчеркнул официальный представитель Кремля.ЕСПЧ представляет собой международный судебный орган, юрисдикция которого распространяется на все государства — члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, включающий все вопросы, относящиеся к толкованию и применению конвенции, включая межгосударственные дела и жалобы отдельных лиц.
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нидерланды, еспч, новости
НИДЕРЛАНДЫ, ЕСПЧ, Новости
16:33 04.04.2024 (обновлено: 16:40 04.04.2024)
 
В Нидерландах призвали упразднить Европейский суд по правам человека

Нидерландский политик призвал упразднить ЕСПЧ - "игровую площадку крайне левых"

© РИА Новости . Доминик Вомер | Перейти в медиабанкЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Доминик Вомер
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ГААГА, 4 апр - ПРАЙМ. Европейский суд по правам человека стал "игровой площадкой для крайне левых марксистов" и должен быть упразднен. Такое мнение в социальной сети Х выразил депутат Европарламента от нидерландской крайне правой партии "Форум за демократию" (FvD) Марсел де Грааф.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о возможном выходе страны из ЕСПЧ, если это поможет решить проблему нелегальной миграции.
"Наконец-то, первый политический лидер выступает против пагубного ЕСПЧ. И это абсолютно здравый смысл. ЕСПЧ превратился в игровую площадку для крайне левых марксистов. Упраздните этот безумный суд немедленно!" - написал де Грааф.
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29 марта, 17:13
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, поддержал такой подход, заявив, что страны принимают решения в рамках своих национальных интересов. Если участие вЕСПЧ вредит государству, оно может из него выйти, подчеркнул официальный представитель Кремля.
ЕСПЧ представляет собой международный судебный орган, юрисдикция которого распространяется на все государства — члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, включающий все вопросы, относящиеся к толкованию и применению конвенции, включая межгосударственные дела и жалобы отдельных лиц.
 
НИДЕРЛАНДЫЕСПЧНовости
 
 
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