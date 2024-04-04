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Белый дом тайно сотрудничает со спикером Джонсоном по Украине, пишут СМИ

Белый дом тайно сотрудничает со спикером Джонсоном по Украине, пишут СМИ - 04.04.2024, ПРАЙМ

Белый дом тайно сотрудничает со спикером Джонсоном по Украине, пишут СМИ

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена ведет тайные переговоры со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном о рассмотрении пакета помощи... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T16:19+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена ведет тайные переговоры со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном о рассмотрении пакета помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов, передает издание Politico.Согласно изданию, Белый дом поддерживает связь с офисом Джосона, пока конгресс находится на двухнедельных каникулах. "Помощники президента Джо Байдена тайно работают за кулисами, чтобы убедиться, что спикер Майк Джонсон сможет поставить на голосование пакет помощи для Украины в размере 60 миллиардов долларов и пережить это как политическая фигура", - говорится в публикации.Хотя Байден публично настаивал на одобрении помощи Киеву, он и его офис не обращались к Джонсону напрямую. Чиновники администрации надеются, что их подход может привести к началу работы Конгресса по мерам помощи в ближайшем будущем. Офис президента сосредоточен на убеждении Джонсона в срочности помощи Киеву.Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по отправке оружия Украине, в 2024 году было передано лишь 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов на нужды Украины.

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