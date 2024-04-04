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Власти Финляндии продлили закрытие границы с Россией - 04.04.2024, ПРАЙМ
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Власти Финляндии продлили закрытие границы с Россией
Власти Финляндии продлили закрытие границы с Россией - 04.04.2024, ПРАЙМ
Власти Финляндии продлили закрытие границы с Россией
Финские власти приняли решение продлить закрытие КПП на границе с Россией на неопределенный срок, рассказали 4 апреля в МВД страны. | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T14:08+0300
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россия
финляндия
закрытие кпп
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Финские власти приняли решение продлить закрытие КПП на границе с Россией на неопределенный срок, рассказали 4 апреля в МВД страны."Правительство приняло решение о том, что пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией останутся закрытыми с 15 апреля 2024 года", - сообщается в материале ведомства.Более того, уточняется, что морские пункты пропуска в Хаапасаари, Нуйямаа и Сантио также будут закрыты с 15 апреля. Как отметили в МВД, подобные меры приняты для пресечения попыто нелегальной миграции по морю.Правительство Финляндии впервые закрыло границу 18 ноября. По словам финских властей, такое решение было принято на фоне ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией.
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россия, финляндия, закрытие кпп
РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, закрытие КПП
14:08 04.04.2024
 
Власти Финляндии продлили закрытие границы с Россией

МВД: власти Финляндии продлили закрытие границы с Россией на неопределенный срок

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкФинский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Финские власти приняли решение продлить закрытие КПП на границе с Россией на неопределенный срок, рассказали 4 апреля в МВД страны.
"Правительство приняло решение о том, что пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией останутся закрытыми с 15 апреля 2024 года", - сообщается в материале ведомства.
Более того, уточняется, что морские пункты пропуска в Хаапасаари, Нуйямаа и Сантио также будут закрыты с 15 апреля. Как отметили в МВД, подобные меры приняты для пресечения попыто нелегальной миграции по морю.
Правительство Финляндии впервые закрыло границу 18 ноября. По словам финских властей, такое решение было принято на фоне ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией.
 
РОССИЯФИНЛЯНДИЯзакрытие КПП
 
 
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