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Французский офицер: Запад ведет себя на Украине, как в Руанде и Косово

Французский офицер: Запад ведет себя на Украине, как в Руанде и Косово - 04.04.2024, ПРАЙМ

Французский офицер: Запад ведет себя на Украине, как в Руанде и Косово

Западная пропаганда несостоятельна, так как та информационная война, происходящая сейчас на Украине, напоминает стратегию НАТО в Косово, когда с целью... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T09:43+0300

2024-04-04T09:43+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Западная пропаганда несостоятельна, так как та информационная война, происходящая сейчас на Украине, напоминает стратегию НАТО в Косово, когда с целью оправдания военных действий альянс деонизировал сербов. Такое мнение в интервью с французским изданием Valeurs Actuelles выразил французский офицер Жак Огар.По словам Огара, в 1994 году он, будучи полностью уверенным в победе свободного мира над тоталитаризмом, приехал в Руанду и был поражен изменением отношения американцев. Он столкнулся с обвинениями в действиях Франции и ее армии, что вызвало его изумление, так как он считал миссию в Руанде благородной. С течением времени он понял, что Руанда и ДРК были полем битвы для крупных держав, и эта битва продолжается до сих пор.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн отметил, что тоже самое произошло и в Косово. "Как только из Косово потянулись колонны албанских беженцев (сентябрь 1998 года), медиамашина была запущена, чтобы провозгласить начало "геноцида" со стороны сербами. Во главе этого маневра стояли те же люди, что и в Руанде: Клинтоны и их проклятая душа, Мадлен Олбрайт, бывший посол в ООН", - заявил офицер.Огар подчеркнул, что в случае Украины настораживае единодушие Запада. Кроме того, за семь дней до начала спецоперации на Украине, украинцы атаковали Донбасс, что привело к ответной реакции со стороны Москвы.Численность российских войск превышала численность украинцев, но Кремль ожидал, что их примут как освободителей, что приведет к падению режима в Киеве. Однако это оказалось серьезной ошибкой, так как пропагандистская машина НАТО была приведена в движение, а американский президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен сорвали мирные переговоры. В конце 2022 года советник Зеленского Давид Арахамия вернулся в Киев с готовыми соглашениями, призванными остановить конфликт, однако Борис Джонсон убедил Зеленского отказаться от переговоров в обмен на военную и финансовую поддержку Запада, заключил он.Полный текст статьи читайте на ИноСми

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нато, украина, новости