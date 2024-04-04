https://1prime.ru/20240404/frantsiya-847084868.html

Французы иронично прокомментировали разговор Шойгу и Лекорню

Французы иронично прокомментировали разговор Шойгу и Лекорню - 04.04.2024, ПРАЙМ

Французы иронично прокомментировали разговор Шойгу и Лекорню

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню заявил, что за теракт в подмосковном... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T16:50+0300

2024-04-04T16:50+0300

2024-04-04T16:51+0300

россия

франция

эммануэль макрон

сергей шойгу

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/19/841241954_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_0ba966fdd6f86e4537ca403fc23fad4a.jpg

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню заявил, что за теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" ответственен Киев, и выразил надежду, что Франция тут ни при чем, пишет французское издание Le Figaro. Читатели газеты подччеркнули: "Французы тоже на это надеются"."Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы", — сказал Шойгу в сообщении своего ведомства.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, российское Минобороны снова упомянуло подвергшиеся критике заявления Макрона об отправле западных войск на Украину. По словам Шойгу, реализация подобных планов создаст проблемы для самой Франции.Комментаторы издания также не остались в стороне, выразив надежду на то, что Франция действительно непричастна к трагедии в "Крокусе".Так, один из читателей отметил, что Макрон "раздул пламя войны" своими высказываниями. Другой комментатор, поддерживая дискуссию, заявил, что Франции следовало бы вспомнить последствия ее последней попытки напасть на Россию."Это [такие заявления] неизбежно. Вот что бывает, если постоянно тыкать палкой в русского медведя. Эммануэльчик, перед тем, как что-то говорить, нужно думать", - сыронизировал пользователь с ником Lahaie.Другой читатель отметил, что Макрон в целях удержаться на посту президента готов устроить любую "склоку"."Вот когда Макрон — глупейшим образом — чуть ли не объявляет войну России, последняя начинает задаваться вопросами", - возмутился читатель с никнеймом RHESUS.

https://1prime.ru/20240404/frantsiya-847060964.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, франция, эммануэль макрон, сергей шойгу