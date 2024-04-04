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Французы иронично прокомментировали разговор Шойгу и Лекорню - 04.04.2024, ПРАЙМ
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Французы иронично прокомментировали разговор Шойгу и Лекорню
Французы иронично прокомментировали разговор Шойгу и Лекорню - 04.04.2024, ПРАЙМ
Французы иронично прокомментировали разговор Шойгу и Лекорню
Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню заявил, что за теракт в подмосковном... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T16:50+0300
2024-04-04T16:51+0300
россия
франция
эммануэль макрон
сергей шойгу
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню заявил, что за теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" ответственен Киев, и выразил надежду, что Франция тут ни при чем, пишет французское издание Le Figaro. Читатели газеты подччеркнули: "Французы тоже на это надеются"."Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы", — сказал Шойгу в сообщении своего ведомства.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, российское Минобороны снова упомянуло подвергшиеся критике заявления Макрона об отправле западных войск на Украину. По словам Шойгу, реализация подобных планов создаст проблемы для самой Франции.Комментаторы издания также не остались в стороне, выразив надежду на то, что Франция действительно непричастна к трагедии в "Крокусе".Так, один из читателей отметил, что Макрон "раздул пламя войны" своими высказываниями. Другой комментатор, поддерживая дискуссию, заявил, что Франции следовало бы вспомнить последствия ее последней попытки напасть на Россию."Это [такие заявления] неизбежно. Вот что бывает, если постоянно тыкать палкой в русского медведя. Эммануэльчик, перед тем, как что-то говорить, нужно думать", - сыронизировал пользователь с ником Lahaie.Другой читатель отметил, что Макрон в целях удержаться на посту президента готов устроить любую "склоку"."Вот когда Макрон — глупейшим образом — чуть ли не объявляет войну России, последняя начинает задаваться вопросами", - возмутился читатель с никнеймом RHESUS.
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россия, франция, эммануэль макрон, сергей шойгу
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Сергей Шойгу
16:50 04.04.2024 (обновлено: 16:51 04.04.2024)
 
Французы иронично прокомментировали разговор Шойгу и Лекорню

Французы о разговоре Шойгу и Лекорню: не надо было тыкать русского медведя

© CC BY 4.0 / European Union 2022 – Source: EPПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2022 – Source: EP
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню заявил, что за теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" ответственен Киев, и выразил надежду, что Франция тут ни при чем, пишет французское издание Le Figaro. Читатели газеты подччеркнули: "Французы тоже на это надеются".
"Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы", — сказал Шойгу в сообщении своего ведомства.
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Кроме того, российское Минобороны снова упомянуло подвергшиеся критике заявления Макрона об отправле западных войск на Украину. По словам Шойгу, реализация подобных планов создаст проблемы для самой Франции.
Елисейский дворец в Париже - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
СМИ: Франция не готова к диалогу с Россией по Украине
05:48
Комментаторы издания также не остались в стороне, выразив надежду на то, что Франция действительно непричастна к трагедии в "Крокусе".
Так, один из читателей отметил, что Макрон "раздул пламя войны" своими высказываниями. Другой комментатор, поддерживая дискуссию, заявил, что Франции следовало бы вспомнить последствия ее последней попытки напасть на Россию.
"Это [такие заявления] неизбежно. Вот что бывает, если постоянно тыкать палкой в русского медведя. Эммануэльчик, перед тем, как что-то говорить, нужно думать", - сыронизировал пользователь с ником Lahaie.
Другой читатель отметил, что Макрон в целях удержаться на посту президента готов устроить любую "склоку".
"Вот когда Макрон — глупейшим образом — чуть ли не объявляет войну России, последняя начинает задаваться вопросами", - возмутился читатель с никнеймом RHESUS.
 
РОССИЯФРАНЦИЯЭммануэль МакронСергей Шойгу
 
 
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