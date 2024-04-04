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Экс-президент Франции Олланд дал совет по отношениям с Москвой
Экс-президент Франции Олланд дал совет по отношениям с Москвой - 04.04.2024, ПРАЙМ
Экс-президент Франции Олланд дал совет по отношениям с Москвой
Бывший президент Франции Франсуа Олланд посоветовал Парижу не контактировать с Россией после заявлений Москвы, намекающих на причастность Парижа к теракту в... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T18:59+0300
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ПАРИЖ, 4 апр – ПРАЙМ. Бывший президент Франции Франсуа Олланд посоветовал Парижу не контактировать с Россией после заявлений Москвы, намекающих на причастность Парижа к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле". "Сегодня моя рекомендация – никаких контактов с Россией", — сказал Олланд в эфире радиостанции France Inter. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню, который пытался убедить главу российского военного ведомства в непричастности Украины и стран Запада к теракту в "Крокусе". В Минобороны РФ напомнили, что имеются сведения об украинском следе в организации этого теракта. В ведомстве подчеркнули, что Киев ничего не делает без одобрения западных кураторов, и заявили, что рассчитывают, что "в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы". Экс-президент Франции обвинил Россию в использовании дискуссии о борьбе с терроризмом в качестве инструмента для своих интересов и указал на заявления российского минобороны, которые, по его мнению, намекают на возможную поддержку Парижем теракта в Красногорске.
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Политика, ФРАНЦИЯ, МОСКВА, Крокус сити холл
Экс-президент Франции Олланд дал совет по отношениям с Москвой
Экс-президент Франции Олланд посоветовал Парижу не иметь никаких контактов с Москвой
ПАРИЖ, 4 апр – ПРАЙМ. Бывший президент Франции Франсуа Олланд посоветовал Парижу не контактировать с Россией после заявлений Москвы, намекающих на причастность Парижа к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле".
"Сегодня моя рекомендация – никаких контактов с Россией", — сказал Олланд в эфире радиостанции France Inter.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню, который пытался убедить главу российского военного ведомства в непричастности Украины и стран Запада к теракту в "Крокусе".
В Минобороны РФ напомнили, что имеются сведения об украинском следе в организации этого теракта. В ведомстве подчеркнули, что Киев ничего не делает без одобрения западных кураторов, и заявили, что рассчитывают, что "в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы".
"Позор натовским мясникам": во Франции резко высказались о Зеленском
Экс-президент Франции обвинил Россию в использовании дискуссии о борьбе с терроризмом в качестве инструмента для своих интересов и указал на заявления российского минобороны, которые, по его мнению, намекают на возможную поддержку Парижем теракта в Красногорске.