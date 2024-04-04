https://1prime.ru/20240404/gerasimov-847070026.html

Запад разрушает фундамент стратегической стабильности, заявили в Генштабе

Запад разрушает фундамент стратегической стабильности, заявили в Генштабе - 04.04.2024, ПРАЙМ

Запад разрушает фундамент стратегической стабильности, заявили в Генштабе

Запад последовательно разрушает фундамент стратегической стабильности и международные институты безопасности, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T11:53+0300

2024-04-04T11:53+0300

2024-04-04T11:56+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Запад последовательно разрушает фундамент стратегической стабильности и международные институты безопасности, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России - первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов в рамках заседания Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил государств-участников СНГ."События последнего времени свидетельствуют о последовательном разрушении Западом фундаментальных основ стратегической стабильности и международных институтов безопасности", - сказал Герасимов.Он также сообщил, что военно-политическая обстановка в мире становится все более сложной. В различных частях мира возникают очаги напряженности под влиянием внешних сил, и международный терроризм, поддерживаемый теневыми спонсорами, представляет глобальную угрозу.В связи с этим, Герасимов подчеркнул необходимость в хорошо оснащенных и готовых вооруженных сил стран Содружества. Встреча начальников войск Содружества началась с осмотра выставки современного вооружения и техники, используемой в ходе специальной военной операции на Украине.

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россия, валерий герасимов, новости, снг