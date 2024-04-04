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Запад разрушает фундамент стратегической стабильности, заявили в Генштабе - 04.04.2024, ПРАЙМ
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Запад разрушает фундамент стратегической стабильности, заявили в Генштабе
Запад разрушает фундамент стратегической стабильности, заявили в Генштабе - 04.04.2024, ПРАЙМ
Запад разрушает фундамент стратегической стабильности, заявили в Генштабе
Запад последовательно разрушает фундамент стратегической стабильности и международные институты безопасности, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T11:53+0300
2024-04-04T11:56+0300
россия
валерий герасимов
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Запад последовательно разрушает фундамент стратегической стабильности и международные институты безопасности, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России - первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов в рамках заседания Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил государств-участников СНГ."События последнего времени свидетельствуют о последовательном разрушении Западом фундаментальных основ стратегической стабильности и международных институтов безопасности", - сказал Герасимов.Он также сообщил, что военно-политическая обстановка в мире становится все более сложной. В различных частях мира возникают очаги напряженности под влиянием внешних сил, и международный терроризм, поддерживаемый теневыми спонсорами, представляет глобальную угрозу.В связи с этим, Герасимов подчеркнул необходимость в хорошо оснащенных и готовых вооруженных сил стран Содружества. Встреча начальников войск Содружества началась с осмотра выставки современного вооружения и техники, используемой в ходе специальной военной операции на Украине.
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россия, валерий герасимов, новости, снг
РОССИЯ, Валерий Герасимов, Новости, СНГ
11:53 04.04.2024 (обновлено: 11:56 04.04.2024)
 
Запад разрушает фундамент стратегической стабильности, заявили в Генштабе

Герасимов: западные страны разрушают фундамент стратегической стабильности

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
© POOL
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Запад последовательно разрушает фундамент стратегической стабильности и международные институты безопасности, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России - первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов в рамках заседания Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил государств-участников СНГ.
"События последнего времени свидетельствуют о последовательном разрушении Западом фундаментальных основ стратегической стабильности и международных институтов безопасности", - сказал Герасимов.
Он также сообщил, что военно-политическая обстановка в мире становится все более сложной. В различных частях мира возникают очаги напряженности под влиянием внешних сил, и международный терроризм, поддерживаемый теневыми спонсорами, представляет глобальную угрозу.
В связи с этим, Герасимов подчеркнул необходимость в хорошо оснащенных и готовых вооруженных сил стран Содружества.
Встреча начальников войск Содружества началась с осмотра выставки современного вооружения и техники, используемой в ходе специальной военной операции на Украине.
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