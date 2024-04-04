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ФРГ вновь обратится к союзникам за помощью для Украины

ФРГ вновь обратится к союзникам за помощью для Украины - 04.04.2024, ПРАЙМ

ФРГ вновь обратится к союзникам за помощью для Украины

ФРГ снова обратится к союзникам проверить наличие систем ПВО, которые можно отдать Украине, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T17:30+0300

2024-04-04T17:30+0300

2024-04-04T17:30+0300

экономика

украина

германия

пво

дмитрий кулеба

анналена бербок

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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. ФРГ снова обратится к союзникам проверить наличие систем ПВО, которые можно отдать Украине, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. "После решительного призыва министра иностранных дел Украины мы будем призывать Европу снова — каждый должен проверить, где находится их ПВО, что они могут предоставить Украине, а также распространить это обещание (о предоставлении ПВО) на весь мир, договориться о финансировании", — сообщила Бербок после заседания. После заседания Совета Украина — НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны блока предоставить Киеву больше систем ПВО Patriot.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые грузы, содержащие вооружения для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

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украина, германия, пво, дмитрий кулеба, анналена бербок