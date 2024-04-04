https://1prime.ru/20240404/germaniya-847092771.html
Германия объявила о самой радикальной военной реформе с холодной войны
Германия объявила о самой радикальной военной реформе с холодной войны - 04.04.2024, ПРАЙМ
Германия объявила о самой радикальной военной реформе с холодной войны
Германия готовится провести самую радикальную реформу в армии со времен Холодной войны, пишет Financial Times. | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T23:31+0300
2024-04-04T23:31+0300
2024-04-04T23:31+0300
вооружения
германия
региональная группировка войск
борис писториус
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/58/763565827_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_2f7f10f37579fe07ce0615d02a7a97ae.jpg
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Германия готовится провести самую радикальную реформу в армии со времен Холодной войны, пишет Financial Times."Наша цель — перестроить бундесвер таким образом, чтобы он был наилучшим образом подготовлен к обороне в случае войны", — заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.По словам главы МО Германии, Бундесвер (Вооруженные силы Германии) будут состоять из четырех родов войск: наземных, воздушных, морских и кибервойск. Кибервойска будут специализироваться на разведке и защите электронной инфраструктуры, ведение анализа киберугроз и борьбе с дезинформацией.Реформа предполагает единое командование для всех родов войск.Также в рамках реформы будут внесены изменения в систему призыва. Вероятно, ФРГ примет так называемую скандинавскую модель, предполагающую добровольность и гендерную нейтральность, как это принято в Швеции.В настоящее время армия ФРГ является самой крупной армией НАТО с численностью 182 тысячи военнослужащих, однако разрозненная структура препятствует способности противостоять "стратегическим вызовам".
https://1prime.ru/20240404/maydan-847067312.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/58/763565827_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_3b0bee51fb018324f110be8023ba10fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, региональная группировка войск, борис писториус
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, региональная группировка войск, Борис Писториус
Германия объявила о самой радикальной военной реформе с холодной войны
FT: Германия запланировала самую радикальную военную реформу с холодной войны
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ.
Германия готовится провести самую радикальную реформу в армии со времен Холодной войны, пишет Financial Times
.
"Наша цель — перестроить бундесвер таким образом, чтобы он был наилучшим образом подготовлен к обороне в случае войны", — заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
По словам главы МО Германии, Бундесвер (Вооруженные силы Германии) будут состоять из четырех родов войск: наземных, воздушных, морских и кибервойск. Кибервойска будут специализироваться на разведке и защите электронной инфраструктуры, ведение анализа киберугроз и борьбе с дезинформацией.
Реформа предполагает единое командование для всех родов войск.
В Германии приоткрыли главную тайну Украины и США времен Майдана
Также в рамках реформы будут внесены изменения в систему призыва. Вероятно, ФРГ примет так называемую скандинавскую модель, предполагающую добровольность и гендерную нейтральность, как это принято в Швеции.
В настоящее время армия ФРГ является самой крупной армией НАТО с численностью 182 тысячи военнослужащих, однако разрозненная структура препятствует способности противостоять "стратегическим вызовам".