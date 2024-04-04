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Германия объявила о самой радикальной военной реформе с холодной войны - 04.04.2024, ПРАЙМ
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Германия объявила о самой радикальной военной реформе с холодной войны
Германия объявила о самой радикальной военной реформе с холодной войны - 04.04.2024, ПРАЙМ
Германия объявила о самой радикальной военной реформе с холодной войны
Германия готовится провести самую радикальную реформу в армии со времен Холодной войны, пишет Financial Times. | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T23:31+0300
2024-04-04T23:31+0300
вооружения
германия
региональная группировка войск
борис писториус
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Германия готовится провести самую радикальную реформу в армии со времен Холодной войны, пишет Financial Times."Наша цель — перестроить бундесвер таким образом, чтобы он был наилучшим образом подготовлен к обороне в случае войны", — заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.По словам главы МО Германии, Бундесвер (Вооруженные силы Германии) будут состоять из четырех родов войск: наземных, воздушных, морских и кибервойск. Кибервойска будут специализироваться на разведке и защите электронной инфраструктуры, ведение анализа киберугроз и борьбе с дезинформацией.Реформа предполагает единое командование для всех родов войск.Также в рамках реформы будут внесены изменения в систему призыва. Вероятно, ФРГ примет так называемую скандинавскую модель, предполагающую добровольность и гендерную нейтральность, как это принято в Швеции.В настоящее время армия ФРГ является самой крупной армией НАТО с численностью 182 тысячи военнослужащих, однако разрозненная структура препятствует способности противостоять "стратегическим вызовам".
https://1prime.ru/20240404/maydan-847067312.html
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германия, региональная группировка войск, борис писториус
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, региональная группировка войск, Борис Писториус
23:31 04.04.2024
 
Германия объявила о самой радикальной военной реформе с холодной войны

FT: Германия запланировала самую радикальную военную реформу с холодной войны

© fotolia.com / Bernd LeitnerБундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© fotolia.com / Bernd Leitner
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Германия готовится провести самую радикальную реформу в армии со времен Холодной войны, пишет Financial Times.
"Наша цель — перестроить бундесвер таким образом, чтобы он был наилучшим образом подготовлен к обороне в случае войны", — заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
По словам главы МО Германии, Бундесвер (Вооруженные силы Германии) будут состоять из четырех родов войск: наземных, воздушных, морских и кибервойск. Кибервойска будут специализироваться на разведке и защите электронной инфраструктуры, ведение анализа киберугроз и борьбе с дезинформацией.
Реформа предполагает единое командование для всех родов войск.
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Также в рамках реформы будут внесены изменения в систему призыва. Вероятно, ФРГ примет так называемую скандинавскую модель, предполагающую добровольность и гендерную нейтральность, как это принято в Швеции.
В настоящее время армия ФРГ является самой крупной армией НАТО с численностью 182 тысячи военнослужащих, однако разрозненная структура препятствует способности противостоять "стратегическим вызовам".
 
ВооруженияГЕРМАНИЯрегиональная группировка войскБорис Писториус
 
 
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