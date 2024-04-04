https://1prime.ru/20240404/germaniya-847092771.html

Германия объявила о самой радикальной военной реформе с холодной войны

Германия объявила о самой радикальной военной реформе с холодной войны - 04.04.2024, ПРАЙМ

Германия объявила о самой радикальной военной реформе с холодной войны

Германия готовится провести самую радикальную реформу в армии со времен Холодной войны, пишет Financial Times. | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T23:31+0300

2024-04-04T23:31+0300

2024-04-04T23:31+0300

вооружения

германия

региональная группировка войск

борис писториус

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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Германия готовится провести самую радикальную реформу в армии со времен Холодной войны, пишет Financial Times."Наша цель — перестроить бундесвер таким образом, чтобы он был наилучшим образом подготовлен к обороне в случае войны", — заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.По словам главы МО Германии, Бундесвер (Вооруженные силы Германии) будут состоять из четырех родов войск: наземных, воздушных, морских и кибервойск. Кибервойска будут специализироваться на разведке и защите электронной инфраструктуры, ведение анализа киберугроз и борьбе с дезинформацией.Реформа предполагает единое командование для всех родов войск.Также в рамках реформы будут внесены изменения в систему призыва. Вероятно, ФРГ примет так называемую скандинавскую модель, предполагающую добровольность и гендерную нейтральность, как это принято в Швеции.В настоящее время армия ФРГ является самой крупной армией НАТО с численностью 182 тысячи военнослужащих, однако разрозненная структура препятствует способности противостоять "стратегическим вызовам".

https://1prime.ru/20240404/maydan-847067312.html

германия

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германия, региональная группировка войск, борис писториус