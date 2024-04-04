https://1prime.ru/20240404/gosdolg-847060697.html
Счетная палата назвала объем госдолга России
Счетная палата назвала объем госдолга России - 04.04.2024, ПРАЙМ
Счетная палата назвала объем госдолга России
Объем госдолга России в прошлом году вырос на 2,775 триллиона рублей в сравнении с предыдущим годом, в целом показатель составил 25,595 триллиона рублей, или... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T05:27+0300
2024-04-04T05:27+0300
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экономика
госдолг россии
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МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ. Объем госдолга России в прошлом году вырос на 2,775 триллиона рублей в сравнении с предыдущим годом, в целом показатель составил 25,595 триллиона рублей, или 15% ВВП, указывается в аналитической записке о ходе исполнения федерального бюджета за 2023 год, которую подготовила Счетная палата. "Государственный долг увеличился на 2 775,7 миллиарда рублей, или на 12,2%, и составил 25 595,2 миллиарда рублей, или 15% ВВП, при этом внутренний долг увеличился на 2 031,8 миллиарда рублей, или на 10,8%, и составил 20 812,8 миллиарда рублей", - отмечается в документе.При этом внешний долг в зарубежной валюте снизился на 4,09 миллиарда долларов США (в рублевом эквиваленте увеличился на 743,9 миллиарда рублей), или на 7,1% (18,4%). Показатель зафиксирован на уровне 53,3 миллиарда долларов США (4 782,4 миллиарда рублей)В прошлом году замглавы минфина Ирина Окладникова сообщала, что ведомство намерено наращивать объем госдолга РФ в текущих условиях, однако планирует остаться в пределах установленных 20% ВВП. Министр Антон Силуанов в марте 2024 года сообщил, что госдолг России маленький, однако расходы на его обслуживание – большие. "Увеличение государственного внутреннего долга Российской Федерации, выраженного в государственных ценных бумагах Российской Федерации, за 2023 год связано в основном с увеличением объема государственного долга по ОФЗ-ПД, ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН. При этом структура государственного внутреннего долга существенно не изменилась", - говорится в документе. Как отмечается, расходы на обслуживание государственного долга РФ в прошлом году на 205 миллиардов превысили утвержденный показатель в законе о бюджете на 2023-2025 годы. Показатель составил 1,724 триллиона рублей. Эта сумма также на 393,6 миллиардов рублей превышает объем расходов за 2022 год.
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госдолг россии, минфин рф
Экономика, госдолг России, Минфин РФ
Счетная палата назвала объем госдолга России
Счетная палата: госдолг России вырос на 2,8 трлн рублей, до 25,595 трлн рублей в 2023 году
МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ. Объем госдолга России в прошлом году вырос на 2,775 триллиона рублей в сравнении с предыдущим годом, в целом показатель составил 25,595 триллиона рублей, или 15% ВВП, указывается в аналитической записке о ходе исполнения федерального бюджета за 2023 год, которую подготовила Счетная палата.
"Государственный долг увеличился на 2 775,7 миллиарда рублей, или на 12,2%, и составил 25 595,2 миллиарда рублей, или 15% ВВП, при этом внутренний долг увеличился на 2 031,8 миллиарда рублей, или на 10,8%, и составил 20 812,8 миллиарда рублей", - отмечается в документе.
При этом внешний долг в зарубежной валюте снизился на 4,09 миллиарда долларов США (в рублевом эквиваленте увеличился на 743,9 миллиарда рублей), или на 7,1% (18,4%). Показатель зафиксирован на уровне 53,3 миллиарда долларов США (4 782,4 миллиарда рублей)
СП назвала объем неисполненных расходов федерального бюджета в 2023 году
В прошлом году замглавы минфина Ирина Окладникова сообщала, что ведомство намерено наращивать объем госдолга РФ в текущих условиях, однако планирует остаться в пределах установленных 20% ВВП. Министр Антон Силуанов в марте 2024 года сообщил, что госдолг России маленький, однако расходы на его обслуживание – большие.
"Увеличение государственного внутреннего долга Российской Федерации, выраженного в государственных ценных бумагах Российской Федерации, за 2023 год связано в основном с увеличением объема государственного долга по ОФЗ-ПД, ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН. При этом структура государственного внутреннего долга существенно не изменилась", - говорится в документе.
Как отмечается, расходы на обслуживание государственного долга РФ в прошлом году на 205 миллиардов превысили утвержденный показатель в законе о бюджете на 2023-2025 годы. Показатель составил 1,724 триллиона рублей. Эта сумма также на 393,6 миллиардов рублей превышает объем расходов за 2022 год.