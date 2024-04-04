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Счетная палата назвала объем госдолга России

Счетная палата назвала объем госдолга России - 04.04.2024, ПРАЙМ

Счетная палата назвала объем госдолга России

Объем госдолга России в прошлом году вырос на 2,775 триллиона рублей в сравнении с предыдущим годом, в целом показатель составил 25,595 триллиона рублей, или... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T05:27+0300

2024-04-04T05:27+0300

2024-04-04T05:27+0300

экономика

госдолг россии

минфин рф

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МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ. Объем госдолга России в прошлом году вырос на 2,775 триллиона рублей в сравнении с предыдущим годом, в целом показатель составил 25,595 триллиона рублей, или 15% ВВП, указывается в аналитической записке о ходе исполнения федерального бюджета за 2023 год, которую подготовила Счетная палата. "Государственный долг увеличился на 2 775,7 миллиарда рублей, или на 12,2%, и составил 25 595,2 миллиарда рублей, или 15% ВВП, при этом внутренний долг увеличился на 2 031,8 миллиарда рублей, или на 10,8%, и составил 20 812,8 миллиарда рублей", - отмечается в документе.При этом внешний долг в зарубежной валюте снизился на 4,09 миллиарда долларов США (в рублевом эквиваленте увеличился на 743,9 миллиарда рублей), или на 7,1% (18,4%). Показатель зафиксирован на уровне 53,3 миллиарда долларов США (4 782,4 миллиарда рублей)В прошлом году замглавы минфина Ирина Окладникова сообщала, что ведомство намерено наращивать объем госдолга РФ в текущих условиях, однако планирует остаться в пределах установленных 20% ВВП. Министр Антон Силуанов в марте 2024 года сообщил, что госдолг России маленький, однако расходы на его обслуживание – большие. "Увеличение государственного внутреннего долга Российской Федерации, выраженного в государственных ценных бумагах Российской Федерации, за 2023 год связано в основном с увеличением объема государственного долга по ОФЗ-ПД, ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН. При этом структура государственного внутреннего долга существенно не изменилась", - говорится в документе. Как отмечается, расходы на обслуживание государственного долга РФ в прошлом году на 205 миллиардов превысили утвержденный показатель в законе о бюджете на 2023-2025 годы. Показатель составил 1,724 триллиона рублей. Эта сумма также на 393,6 миллиардов рублей превышает объем расходов за 2022 год.

https://1prime.ru/20240404/raskhody-847060325.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдолг россии, минфин рф