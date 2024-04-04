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Венгрия выступила против фонда помощи Украине на 100 миллиардов долларов

Венгрия выступила против фонда помощи Украине на 100 миллиардов долларов - 04.04.2024, ПРАЙМ

Венгрия выступила против фонда помощи Украине на 100 миллиардов долларов

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто усомнился в том, что проект фонда НАТО на 100 миллиардов долларов для финансирования Украины будет принят. Высткпления Сйярто... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T16:00+0300

2024-04-04T16:00+0300

2024-04-04T17:07+0300

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БУДАПЕШТ, 4 апр - ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто усомнился в том, что проект фонда НАТО на 100 миллиардов долларов для финансирования Украины будет принят. Высткпления Сйярто транслировал телеканал М1."Я не считаю очевидным, что этот пакет в результате получит поддержку, речь о 100 миллиардах долларов, это очень большие деньги, и я вижу, что при нынешних экономических условиях и при изменении атмосферы в Европе, при протестах фермеров и заявлении отстаивающих суверенитет о своей позиции, не факт, что все правительства согласятся отдать по нескольку миллиардов", - сказал Сийярто.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее предложил создать фонд в размере 100 миллиардов долларов, который обеспечит финансирование Украины на протяжении пяти лет. Однако Сийярто сомневается в том, что все правительства будут готовы выделять такие большие суммы из своих бюджетов.Он также отметил, что для Венгрии это означает новые выплаты из бюджета на десятки миллиардов, и страна не согласна, чтобы деньги венгерских налогоплательщиков тратились на меры, которые могут в конечном счете только усугубить конфликт.Ко всему прочему, Венгрия сохранит запрет на импорт зерна с Украины, несмотря на давление со стороны ЕС, потому что это означало бы крах для венгерских аграриев.Инициатива о создании такого фонда была выдвинута генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, при этом предлагалось рассчитывать взносы в фонд на основе ВВП стран-членов альянса.Генсек альянса в свою очередь обосновал инициативу создания фонда необходимостью показать России, что НАТО продолжит систематическую поддержку Украины и не позволит российской стороне одержать победу в конфликте.

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