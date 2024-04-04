https://1prime.ru/20240404/ikea--847070929.html

В "Мегамаркете" рассказали, что станет с бывшими помещениями IKEA

В "Мегамаркете" рассказали, что станет с бывшими помещениями IKEA - 04.04.2024, ПРАЙМ

В "Мегамаркете" рассказали, что станет с бывшими помещениями IKEA

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Бывшие помещения IKEA в торговых центрах "Мега" будут переоборудованы под склады и услуги фулфилмента, при этом на них планируется... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T12:20+0300

2024-04-04T12:20+0300

2024-04-04T12:20+0300

россия

ikea

"мегамаркет"

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Бывшие помещения IKEA в торговых центрах "Мега" будут переоборудованы под склады и услуги фулфилмента, при этом на них планируется протестировать и модель пунктов выдачи заказов, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе маркетплекса "Мегамаркет", ставшего новым арендатором площадей.Маркетплейс "Мегамаркет" займет 400,7 тысячи квадратных метров во всех 14 торговых центрах "Мега" в 11 регионах России."Все арендуемые площади будут оборудованы под склады и будут доступны нашим партнерам для фулфилмента. Также "Мегамаркет" планирует в тестовом режиме запустить классическую модель ПВЗ в рамках арендуемых площадей с четким набором опций: пользователям будут доступны возможности выдачи посылок, приема возвратов, а также примерка", – сказал представитель компании.По его словам, открытие объектов "Мегамаркета" будет постепенным."В первую очередь планируется запустить площади в Адыгее, Ростове-на-Дону, Новосибирске, а также два объекта в Москве ("Теплый стан" и "Белая дача"), а потом последовательно все остальные города и объекты (Самара, Омск, Нижний Новгород, Уфа, Санкт-Петербург ("Парнас"), Казань, Екатеринбург, Химки и Санкт-Петербург ("Дыбенко")", – уточнил он.Как добавил собеседник РИА Недвижимость, в рамках открытия "Мегамаркетов" предусмотрено и обновление самих площадей бывшей IKEA.

https://1prime.ru/20240404/megamarket-847066132.html

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россия, ikea, "мегамаркет"