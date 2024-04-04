https://1prime.ru/20240404/ikea--847070929.html
В "Мегамаркете" рассказали, что станет с бывшими помещениями IKEA
В "Мегамаркете" рассказали, что станет с бывшими помещениями IKEA - 04.04.2024, ПРАЙМ
В "Мегамаркете" рассказали, что станет с бывшими помещениями IKEA
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Бывшие помещения IKEA в торговых центрах "Мега" будут переоборудованы под склады и услуги фулфилмента, при этом на них планируется... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T12:20+0300
2024-04-04T12:20+0300
2024-04-04T12:20+0300
россия
ikea
"мегамаркет"
https://cdnn.1prime.ru/img/83302/41/833024145_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_10c78de3b26818d5cad6fd997e694b2b.jpg
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Бывшие помещения IKEA в торговых центрах "Мега" будут переоборудованы под склады и услуги фулфилмента, при этом на них планируется протестировать и модель пунктов выдачи заказов, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе маркетплекса "Мегамаркет", ставшего новым арендатором площадей.Маркетплейс "Мегамаркет" займет 400,7 тысячи квадратных метров во всех 14 торговых центрах "Мега" в 11 регионах России."Все арендуемые площади будут оборудованы под склады и будут доступны нашим партнерам для фулфилмента. Также "Мегамаркет" планирует в тестовом режиме запустить классическую модель ПВЗ в рамках арендуемых площадей с четким набором опций: пользователям будут доступны возможности выдачи посылок, приема возвратов, а также примерка", – сказал представитель компании.По его словам, открытие объектов "Мегамаркета" будет постепенным."В первую очередь планируется запустить площади в Адыгее, Ростове-на-Дону, Новосибирске, а также два объекта в Москве ("Теплый стан" и "Белая дача"), а потом последовательно все остальные города и объекты (Самара, Омск, Нижний Новгород, Уфа, Санкт-Петербург ("Парнас"), Казань, Екатеринбург, Химки и Санкт-Петербург ("Дыбенко")", – уточнил он.Как добавил собеседник РИА Недвижимость, в рамках открытия "Мегамаркетов" предусмотрено и обновление самих площадей бывшей IKEA.
https://1prime.ru/20240404/megamarket-847066132.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83302/41/833024145_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_691c5b4526af5082ea19675eec5011a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ikea, "мегамаркет"
РОССИЯ, IKEA, "Мегамаркет"
В "Мегамаркете" рассказали, что станет с бывшими помещениями IKEA
"Мегамаркет": бывшие помещения IKEA переоборудуют под склады
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Бывшие помещения IKEA в торговых центрах "Мега" будут переоборудованы под склады и услуги фулфилмента, при этом на них планируется протестировать и модель пунктов выдачи заказов, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе маркетплекса "Мегамаркет", ставшего новым арендатором площадей.
Маркетплейс "Мегамаркет" займет 400,7 тысячи квадратных метров во всех 14 торговых центрах "Мега" в 11 регионах России.
"Все арендуемые площади будут оборудованы под склады и будут доступны нашим партнерам для фулфилмента. Также "Мегамаркет" планирует в тестовом режиме запустить классическую модель ПВЗ в рамках арендуемых площадей с четким набором опций: пользователям будут доступны возможности выдачи посылок, приема возвратов, а также примерка", – сказал представитель компании.
РИА: "Мегамаркет" займет площади IKEA во всех 14 ТЦ "Мега"
По его словам, открытие объектов "Мегамаркета" будет постепенным.
"В первую очередь планируется запустить площади в Адыгее, Ростове-на-Дону, Новосибирске, а также два объекта в Москве ("Теплый стан" и "Белая дача"), а потом последовательно все остальные города и объекты (Самара, Омск, Нижний Новгород, Уфа, Санкт-Петербург ("Парнас"), Казань, Екатеринбург, Химки и Санкт-Петербург ("Дыбенко")", – уточнил он.
Как добавил собеседник РИА Недвижимость, в рамках открытия "Мегамаркетов" предусмотрено и обновление самих площадей бывшей IKEA.