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В "Мегамаркете" рассказали, что станет с бывшими помещениями IKEA - 04.04.2024, ПРАЙМ
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В "Мегамаркете" рассказали, что станет с бывшими помещениями IKEA
В "Мегамаркете" рассказали, что станет с бывшими помещениями IKEA - 04.04.2024, ПРАЙМ
В "Мегамаркете" рассказали, что станет с бывшими помещениями IKEA
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Бывшие помещения IKEA в торговых центрах "Мега" будут переоборудованы под склады и услуги фулфилмента, при этом на них планируется... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T12:20+0300
2024-04-04T12:20+0300
россия
ikea
"мегамаркет"
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Бывшие помещения IKEA в торговых центрах "Мега" будут переоборудованы под склады и услуги фулфилмента, при этом на них планируется протестировать и модель пунктов выдачи заказов, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе маркетплекса "Мегамаркет", ставшего новым арендатором площадей.Маркетплейс "Мегамаркет" займет 400,7 тысячи квадратных метров во всех 14 торговых центрах "Мега" в 11 регионах России."Все арендуемые площади будут оборудованы под склады и будут доступны нашим партнерам для фулфилмента. Также "Мегамаркет" планирует в тестовом режиме запустить классическую модель ПВЗ в рамках арендуемых площадей с четким набором опций: пользователям будут доступны возможности выдачи посылок, приема возвратов, а также примерка", – сказал представитель компании.По его словам, открытие объектов "Мегамаркета" будет постепенным."В первую очередь планируется запустить площади в Адыгее, Ростове-на-Дону, Новосибирске, а также два объекта в Москве ("Теплый стан" и "Белая дача"), а потом последовательно все остальные города и объекты (Самара, Омск, Нижний Новгород, Уфа, Санкт-Петербург ("Парнас"), Казань, Екатеринбург, Химки и Санкт-Петербург ("Дыбенко")", – уточнил он.Как добавил собеседник РИА Недвижимость, в рамках открытия "Мегамаркетов" предусмотрено и обновление самих площадей бывшей IKEA.
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россия, ikea, "мегамаркет"
РОССИЯ, IKEA, "Мегамаркет"
12:20 04.04.2024
 
В "Мегамаркете" рассказали, что станет с бывшими помещениями IKEA

"Мегамаркет": бывшие помещения IKEA переоборудуют под склады

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОткрытие самого большого магазина IKEA в городском формате
Открытие самого большого магазина IKEA в городском формате - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Бывшие помещения IKEA в торговых центрах "Мега" будут переоборудованы под склады и услуги фулфилмента, при этом на них планируется протестировать и модель пунктов выдачи заказов, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе маркетплекса "Мегамаркет", ставшего новым арендатором площадей.
Маркетплейс "Мегамаркет" займет 400,7 тысячи квадратных метров во всех 14 торговых центрах "Мега" в 11 регионах России.
"Все арендуемые площади будут оборудованы под склады и будут доступны нашим партнерам для фулфилмента. Также "Мегамаркет" планирует в тестовом режиме запустить классическую модель ПВЗ в рамках арендуемых площадей с четким набором опций: пользователям будут доступны возможности выдачи посылок, приема возвратов, а также примерка", – сказал представитель компании.
IKEA приостанавливает деятельность в России - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
РИА: "Мегамаркет" займет площади IKEA во всех 14 ТЦ "Мега"
10:24
По его словам, открытие объектов "Мегамаркета" будет постепенным.
"В первую очередь планируется запустить площади в Адыгее, Ростове-на-Дону, Новосибирске, а также два объекта в Москве ("Теплый стан" и "Белая дача"), а потом последовательно все остальные города и объекты (Самара, Омск, Нижний Новгород, Уфа, Санкт-Петербург ("Парнас"), Казань, Екатеринбург, Химки и Санкт-Петербург ("Дыбенко")", – уточнил он.
Как добавил собеседник РИА Недвижимость, в рамках открытия "Мегамаркетов" предусмотрено и обновление самих площадей бывшей IKEA.
 
РОССИЯIKEA"Мегамаркет"
 
 
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