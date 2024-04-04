https://1prime.ru/20240404/ikea-847070335.html

Формат мебельной IKEA давно устарел, заявил эксперт

Формат мебельной IKEA давно устарел, заявил эксперт - 04.04.2024, ПРАЙМ

Формат мебельной IKEA давно устарел, заявил эксперт

Формат магазинов шведской мебельной сети IKEA давно устарел, считает вице-президент по новым брендам Союза торговых центров Наталия Кермедчиева. | 04.04.2024, ПРАЙМ

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2024-04-04T12:06+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Формат магазинов шведской мебельной сети IKEA давно устарел, считает вице-президент по новым брендам Союза торговых центров Наталия Кермедчиева. Ранее стало известно, что маркетплейс "Мегамаркет" займет площади IKEA во всех 14 торговых центрах "Мега" в России, принадлежащих Газпромбанку. Отмечается, что сотрудничество "Меги" и "Мегамаркета" позволит разработать инновационную фиджитал-бизнес-модель и привлечь посетителей, которые предпочитают онлайн-покупки. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Формат мебельного центра устарел, и даже IKEA сама бы наверняка его пересмотрела, если бы осталась. Рынок меняется, форматы меняются вместе с ним", - отметила Кермедчиева. Она выразила уверенность в реализации фиджитал-решения, вариации которого представлены, например, в Дубае и Абу-Даби. "Покупатель может увидеть образцы товара вживую, но другие цвета и модели, к примеру, заказать отдельно по QR-коду. Было бы здорово добавить некие интерактивные зоны для посетителей, наверняка будет предусмотрена услуга click and collect (закажи-забери - ред.). А наличие складов внутри таких площадей позволит улучшить экономику ТЦ", - прокомментировала Кермедчиева. IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов, большая часть из которых располагалась в Московском регионе. В марте 2022 года компания сообщила, что приостанавливает в связи с военной операцией на Украине все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем. В 2023 году IKEA продала свои российские фабрики, товарные остатки приобрел "Яндекс Маркет". Газпромбанк стал собственником российской сети торговых центров "Мега" арендопригодной площадью 2,3 миллиона квадратных метров в 2023 году, выкупив их у Ingka Centres (входит в группу компаний Ingka, которой принадлежит бренд IKEA). В состав сделки вошли 14 торговых центров "Мега" - в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Маркетплейс "Мегамаркет" (ранее "Сбермегамаркет", goods.ru) основан в 2016 году компанией "М.Видео" под брендом goods. В 2021 году площадка стала частью экосистемы "Сбера". В январе 2023 года на фоне санкций из названия была убрана приставка "Сбер". Онлайн-площадка работает по всей России.

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ikea, мебель, новости