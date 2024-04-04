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"Дочка" Google подала еще два иска к российским рекламным агентствам

"Дочка" Google подала еще два иска к российским рекламным агентствам - 04.04.2024, ПРАЙМ

"Дочка" Google подала еще два иска к российским рекламным агентствам

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска признанного банкротом ООО "Гугл", российского подразделения Google, на общую сумму около 3,1 миллиарда рублей к... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T15:52+0300

2024-04-04T15:52+0300

2024-04-04T15:52+0300

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МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска признанного банкротом ООО "Гугл", российского подразделения Google, на общую сумму около 3,1 миллиарда рублей к рекламным агентствам "Артикс" и "Оккам", следует из информации в картотеке арбитражных дел. От ООО "Артикс ИС" истец требует около 1,8 миллиарда рублей, от ООО "Оккам Ум" — около 1,3 миллиарда рублей. Основания исковых требований пока не сообщаются. Оба иска поступили в суд 2 апреля и к рассмотрению пока не приняты. Ранее "Гугл" предъявил иск на сумму более 3 миллиардов рублей к ООО "Эмджиком", владеющему крупным рекламным агентством MGCom. Исковое заявление поступило в суд 14 марта, оно оставлено без движения из-за неуплаты госпошлины. При этом суд отклонил ходатайство конкурсного управляющего "Гугла" Валерия Таляровского об отсрочке уплаты пошлины. В последнее время "Гугл" подал еще несколько исков о взыскании денежных средств. Так, 26 марта московский арбитражный суд зарегистрировал его иски к ООО "Адвентум Консалтинг" на сумму более 144 миллионов рублей и к ООО "Р-Брокер" на сумму около 111 миллионов, 29 марта – к ООО "Таргет Про" на сумму более 358 миллионов, 2 апреля – к ООО "Групформедиа" на сумму около 231 миллиона. Все ответчики занимаются рекламной деятельностью. Основания требований пока не приводятся. Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании. На момент первого собрания кредиторов в августе 2023 года в реестр "дочки" Google были включены требования сумму около 20,2 миллиарда рублей, из них около 19,6 миллиарда – требования ФНС.

https://1prime.ru/20240328/google-846815962.html

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google, иск, суд, реклама, россия