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СМИ: Казахстан стал закупать электроэнергию из России по более высокой цене

СМИ: Казахстан стал закупать электроэнергию из России по более высокой цене - 04.04.2024, ПРАЙМ

СМИ: Казахстан стал закупать электроэнергию из России по более высокой цене

Казахстан начал закупать электроэнергию из России по более высокой цене из-за новых правил торговли между странами, пишет "Коммерсант". | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T10:51+0300

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2024-04-04T10:51+0300

энергетика

россия

казахстан

электроэнергия

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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Казахстан начал закупать электроэнергию из России по более высокой цене из-за новых правил торговли между странами, пишет "Коммерсант".Во втором полугодии прошлого года средняя стоимость поставки энергии выросла почти на треть, показатель превысил пять рублей за киловатт-час. С июля по декабрь республика, по данным таможни, купила у России свыше трех миллиардов киловатт-часов, что на 156% превышает объем поставок за тот же период предыдущего года.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОбщая стоимость закупок за указанный период составила 172 миллиона долларов, показатель увеличился на 175%. Средняя цена поставки в валюте выросла год к году на 7,5% до 0,057 доллара за киловатт-час, а в рублях — почти на треть, до 5,4 рубля.По данным Минэнерго Казахстана, за январь-февраль текущего года объем экспорта электроэнергии из России составил 697,3 миллиона киловатт-часов, из них плановая поставка — 250 миллионов киловатт-часов. Стоимость поставок сверх плана за этот период достигла 1,65 миллиарда рублей по средней цене 3,66 рубля.По мнению аналитиков, Казахстан будет увеличивать покупку российской электроэнергии, так как испытывает дефицит из-за длительного недофинансирования своей генерации.Казахстан после вступления в силу новых правил торговли между странами обязан планировать покупку российской электроэнергии на каждый час поставки в следующий день. При этом превышающие план объемы стоят дороже. Также в цену включается рентабельность экспортера "Интер РАО" в размере 2,5% вместо 0,5%. Таким образом, пиковая стоимость энергии могла доходить до десяти рублей за киловатт-час. До этого Казахстан покупал эти объемы по цене ниже рыночной.Общая установленная мощность электростанций Казахстана составляет 24,6 гигаватт. По итогам 2023 года их выработка достигла 112,82 миллиарда киловатт-часов при потреблении 115,07 миллиарда киловатт-часов, что на 1,9% больше показателей 2022 года.

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россия, казахстан, электроэнергия