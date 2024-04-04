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Украинка в конгрессе США не поддержала новый пакет помощи Киеву, пишет СМИ

Украинка в конгрессе США не поддержала новый пакет помощи Киеву, пишет СМИ - 04.04.2024, ПРАЙМ

Украинка в конгрессе США не поддержала новый пакет помощи Киеву, пишет СМИ

Представляющая "республиканцев" США конгрессвумен украинского происхождения, вопреки надеждам демократов, отказалась голосовать в поддержку законопроекта о... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T09:37+0300

2024-04-04T09:37+0300

2024-04-04T09:45+0300

сша

украина

конгресс

военная помощь украине

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Представляющая "республиканцев" США конгрессвумен украинского происхождения, вопреки надеждам демократов, отказалась голосовать в поддержку законопроекта о предоставлении Киеву 60 миллиардов долларов, сообщило издание Wall Street Journal."Она (Спартц - ред.) заявила, что не будет голосовать за предлагаемый пакет помощи Киеву в 60 миллиардов долларов", - пишут авторы статьи, поговорившие с конгрессвумен.Ранее Спартц не раз подчеркивала, что ждет от главы Белого дома Джо Байдена более четкой стратегии в отношении вовлеченности страны в украинских конфликт. Более того, она призвала уделять больше внимания тому, каким образом в Киеве расходуется предоставляемая помощь. "Я понимаю важность этого сражения и возможные последствия, если Россия одержит верх, но я также не очень наивная. Если у нас не будет надлежащего контроля, мы не достигнем наших целей...", - отмечала Спартц.По словам Спартц, она предпочитает, чтобы любая направляемая на Украину помощь предлагалась в виде кредита. Она отметила, что поддержит только тот проект, который будет предполагать выделение средств на вооружение, дополнительный надзор и ужесточение правил безопасности на границах США.Издание добавляет, что демократы заявили, что изначально надеялись, что Спарц сможет сыграть более активную роль в попытках закрепить республиканскую поддержку помощи Украине.

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сша, украина, конгресс, военная помощь украине