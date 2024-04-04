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Кулеба потребовал Patriot на "вечеринке" по случаю 75-летия НАТО

Кулеба потребовал Patriot на "вечеринке" по случаю 75-летия НАТО - 04.04.2024, ПРАЙМ

Кулеба потребовал Patriot на "вечеринке" по случаю 75-летия НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил у НАТО системы ПВО Patriot, заявление об этом он сделал в день 75-летия основания военного блока перед плановым... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T13:37+0300

2024-04-04T13:37+0300

2024-04-04T13:37+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил у НАТО системы ПВО Patriot, заявление об этом он сделал в день 75-летия основания военного блока перед плановым заседанием Совета Украина - НАТО на уровне министров иностранных дел."Я не хочу портить вечеринку в честь дня рождения (НАТО - ред.), но мое главное послание - Patriot. <...> Мы говорим про Patriot, потому что это единственная система, которая может перехватывать баллистические ракеты", - сказал он.Ранее издание Politico писало, что Кулеба снова начал выпрашивать у Запада вооружения, требуя дать Киеву "эти чертовы Patriot".Patriot - американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении Армии США и армий ряда других стран. Впервые был принят на вооружение в 1982 году.НАТО был создан в 1949 году с целью обеспечения коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. С тех пор в альянс вступили 32 страны, и он продолжает расширяться. Россия официально признает активность альянса на своих границах и втягивание Украины в альянс как факторы начала специальной военной операции.

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украина, дмитрий кулеба, новости, нато