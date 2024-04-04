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Премьер Латвии анонсировала отправку на Украину дронов на миллион евро - 04.04.2024, ПРАЙМ
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Премьер Латвии анонсировала отправку на Украину дронов на миллион евро
Премьер Латвии анонсировала отправку на Украину дронов на миллион евро - 04.04.2024, ПРАЙМ
Премьер Латвии анонсировала отправку на Украину дронов на миллион евро
Рига намерена в скором времени поставить Киеву первую партию БПЛА на миллиард евро. Об этом заявила премьер-министр латвии Эвика Силиня в ходе пресс-конференции | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T11:52+0300
2024-04-04T11:52+0300
вооружения
дроны
латвия
украина
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Рига намерена в скором времени поставить Киеву первую партию БПЛА на миллиард евро. Об этом заявила премьер-министр латвии Эвика Силиня в ходе пресс-конференции с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем."Мы работаем над производством дронов в Латвии, чтобы потом их можно было отправить для поддержки Украины. И уже скоро мы планируем отправить первые дроны на 1 миллион евро на Украину", - сказала она.По словам Силини, беспилотники уже проверены в бою. Кроме того, подчеркнула премьер, Латвия выделит на отправку Украине дронов девять миллионов евро, на участие в инициативе Чехии по поставкам снарядов - десять миллионов.Помимо этого, по словам главы латвийского правительства, Рига может отправить на Украину инструкторов для управления дронами.Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://1prime.ru/20240402/dron-846992836.html
латвия
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дроны, латвия, украина
Вооружения, дроны, ЛАТВИЯ, УКРАИНА
11:52 04.04.2024
 
Премьер Латвии анонсировала отправку на Украину дронов на миллион евро

Премьер Латвии Силиня: страна скоро отправит Украине дроны на миллион евро

© Unsplash/Aleksas StanВид на Ригу, Латвия
Вид на Ригу, Латвия
© Unsplash/Aleksas Stan
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Рига намерена в скором времени поставить Киеву первую партию БПЛА на миллиард евро. Об этом заявила премьер-министр латвии Эвика Силиня в ходе пресс-конференции с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем.
"Мы работаем над производством дронов в Латвии, чтобы потом их можно было отправить для поддержки Украины. И уже скоро мы планируем отправить первые дроны на 1 миллион евро на Украину", - сказала она.
По словам Силини, беспилотники уже проверены в бою. Кроме того, подчеркнула премьер, Латвия выделит на отправку Украине дронов девять миллионов евро, на участие в инициативе Чехии по поставкам снарядов - десять миллионов.
Помимо этого, по словам главы латвийского правительства, Рига может отправить на Украину инструкторов для управления дронами.
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
Запад помогает Киеву атаковать дронами российские объекты, сообщает CNN
2 апреля, 11:44
Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
 
ВооружениядроныЛАТВИЯУКРАИНА
 
 
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