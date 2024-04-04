https://1prime.ru/20240404/latviya-847069803.html
Премьер Латвии анонсировала отправку на Украину дронов на миллион евро
Премьер Латвии анонсировала отправку на Украину дронов на миллион евро - 04.04.2024, ПРАЙМ
Премьер Латвии анонсировала отправку на Украину дронов на миллион евро
Рига намерена в скором времени поставить Киеву первую партию БПЛА на миллиард евро. Об этом заявила премьер-министр латвии Эвика Силиня в ходе пресс-конференции | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T11:52+0300
2024-04-04T11:52+0300
2024-04-04T11:52+0300
вооружения
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Рига намерена в скором времени поставить Киеву первую партию БПЛА на миллиард евро. Об этом заявила премьер-министр латвии Эвика Силиня в ходе пресс-конференции с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем."Мы работаем над производством дронов в Латвии, чтобы потом их можно было отправить для поддержки Украины. И уже скоро мы планируем отправить первые дроны на 1 миллион евро на Украину", - сказала она.По словам Силини, беспилотники уже проверены в бою. Кроме того, подчеркнула премьер, Латвия выделит на отправку Украине дронов девять миллионов евро, на участие в инициативе Чехии по поставкам снарядов - десять миллионов.Помимо этого, по словам главы латвийского правительства, Рига может отправить на Украину инструкторов для управления дронами.Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://1prime.ru/20240402/dron-846992836.html
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дроны, латвия, украина
Вооружения, дроны, ЛАТВИЯ, УКРАИНА
Премьер Латвии анонсировала отправку на Украину дронов на миллион евро
Премьер Латвии Силиня: страна скоро отправит Украине дроны на миллион евро
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Рига намерена в скором времени поставить Киеву первую партию БПЛА на миллиард евро. Об этом заявила премьер-министр латвии Эвика Силиня в ходе пресс-конференции с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем.
"Мы работаем над производством дронов в Латвии, чтобы потом их можно было отправить для поддержки Украины. И уже скоро мы планируем отправить первые дроны на 1 миллион евро на Украину", - сказала она.
По словам Силини, беспилотники уже проверены в бою. Кроме того, подчеркнула премьер, Латвия выделит на отправку Украине дронов девять миллионов евро, на участие в инициативе Чехии по поставкам снарядов - десять миллионов.
Помимо этого, по словам главы латвийского правительства, Рига может отправить на Украину инструкторов для управления дронами.
Запад помогает Киеву атаковать дронами российские объекты, сообщает CNN
Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.