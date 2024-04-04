https://1prime.ru/20240404/lavrov-847075553.html

"Мечтать не вредно". Лавров ответил на слова Зеленского о переговорах

"Мечтать не вредно". Лавров ответил на слова Зеленского о переговорах - 04.04.2024, ПРАЙМ

"Мечтать не вредно". Лавров ответил на слова Зеленского о переговорах

Глава МИД России Сергей Лавров ответил на высказывание Владимира Зеленского, допустившего возможность переговоров с Россией без идеи выхода Украины на границы... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T14:04+0300

2024-04-04T14:04+0300

2024-04-04T15:02+0300

политика

украина

сергей лавров

мид

новости

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/43/842554318_0:9:1629:925_1920x0_80_0_0_557eaf64adcd3e80d969efd77a367a68.jpg

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров ответил на высказывание Владимира Зеленского, допустившего возможность переговоров с Россией без идеи выхода Украины на границы 1991 года, заявив, что "мечтать не вредно". Об этом глава внешнеполитического ведомства страны заявил по итогам встречи с иностранными послами."Ну, мечтать не вредно. Смешно, это производит жалкий вид", - заявил Лавров.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению министра, план урегулирования, предложенный Китаем, можно назвать наиболее четким. Пекин, в свою очередь, отметил, что хотел бы получить согласие всех участников, прежде, чем приступать к нему.Лавров также добавил, что предложенная Пекинос инициатива изложена от общего к частному.Кроме того, сложившаяся вокруг Украины ситуация - патовая, однако не Москва ее туда загнала. Россия готова перейти к переговорам, однако Киев должен осознать, что они должны проводиться на справедливой основе, а для этого даже подкладка в виде "формулы Зеленского" не нужна, отметил министр.Лавров подчеркнул, что переговоры нужно проводить на основе новых реалий, которые определяются на поле боя. Москва в свою очередь готова гарантировать договоренности, в рамках которых будет обеспечена безопасность других государств.Глава МИД России заключил, что российская сторона никому не пытается запретить участие в саммите по формуле мира Зеленского. "Мы хотели откровенно поговорить со странами мирового большинства и сделать это открыто. Мы знаем что их обрабатывают кулуарно, считаем, что честнее открыто сказать все, что мы об этом думаем и открыто услышать их оценки", - сказал дипломат.По словам участников, представляющих страны Глобального Юга, они намерены выслушать мнения и донести до организаторов свою позицию, добавил Лавров.Ранее украинский лидер отметил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом возможны только при условии возвращения Украины к границам 1991 года.В беседе с американским телеканалом CBS News от заявил, что российская сторона будет готова начать диалог, если Украина сможет выйти на границы 2022 года.

https://1prime.ru/20240216/843088802.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сергей лавров, мид, новости, новости