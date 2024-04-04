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"Мечтать не вредно". Лавров ответил на слова Зеленского о переговорах - 04.04.2024, ПРАЙМ
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"Мечтать не вредно". Лавров ответил на слова Зеленского о переговорах
"Мечтать не вредно". Лавров ответил на слова Зеленского о переговорах - 04.04.2024, ПРАЙМ
"Мечтать не вредно". Лавров ответил на слова Зеленского о переговорах
Глава МИД России Сергей Лавров ответил на высказывание Владимира Зеленского, допустившего возможность переговоров с Россией без идеи выхода Украины на границы... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T14:04+0300
2024-04-04T15:02+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров ответил на высказывание Владимира Зеленского, допустившего возможность переговоров с Россией без идеи выхода Украины на границы 1991 года, заявив, что "мечтать не вредно". Об этом глава внешнеполитического ведомства страны заявил по итогам встречи с иностранными послами."Ну, мечтать не вредно. Смешно, это производит жалкий вид", - заявил Лавров.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению министра, план урегулирования, предложенный Китаем, можно назвать наиболее четким. Пекин, в свою очередь, отметил, что хотел бы получить согласие всех участников, прежде, чем приступать к нему.Лавров также добавил, что предложенная Пекинос инициатива изложена от общего к частному.Кроме того, сложившаяся вокруг Украины ситуация - патовая, однако не Москва ее туда загнала. Россия готова перейти к переговорам, однако Киев должен осознать, что они должны проводиться на справедливой основе, а для этого даже подкладка в виде "формулы Зеленского" не нужна, отметил министр.Лавров подчеркнул, что переговоры нужно проводить на основе новых реалий, которые определяются на поле боя. Москва в свою очередь готова гарантировать договоренности, в рамках которых будет обеспечена безопасность других государств.Глава МИД России заключил, что российская сторона никому не пытается запретить участие в саммите по формуле мира Зеленского. "Мы хотели откровенно поговорить со странами мирового большинства и сделать это открыто. Мы знаем что их обрабатывают кулуарно, считаем, что честнее открыто сказать все, что мы об этом думаем и открыто услышать их оценки", - сказал дипломат.По словам участников, представляющих страны Глобального Юга, они намерены выслушать мнения и донести до организаторов свою позицию, добавил Лавров.Ранее украинский лидер отметил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом возможны только при условии возвращения Украины к границам 1991 года.В беседе с американским телеканалом CBS News от заявил, что российская сторона будет готова начать диалог, если Украина сможет выйти на границы 2022 года.
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украина, сергей лавров, мид, новости, новости
Политика, УКРАИНА, Сергей Лавров, МИД, Новости, Новости
14:04 04.04.2024 (обновлено: 15:02 04.04.2024)
 
"Мечтать не вредно". Лавров ответил на слова Зеленского о переговорах

Лавров о словах Зеленского о переговорах без выхода на границы 1991 г: мечтать не вредно

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров ответил на высказывание Владимира Зеленского, допустившего возможность переговоров с Россией без идеи выхода Украины на границы 1991 года, заявив, что "мечтать не вредно". Об этом глава внешнеполитического ведомства страны заявил по итогам встречи с иностранными послами.
"Ну, мечтать не вредно. Смешно, это производит жалкий вид", - заявил Лавров.
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По мнению министра, план урегулирования, предложенный Китаем, можно назвать наиболее четким. Пекин, в свою очередь, отметил, что хотел бы получить согласие всех участников, прежде, чем приступать к нему.
Лавров также добавил, что предложенная Пекинос инициатива изложена от общего к частному.
Кроме того, сложившаяся вокруг Украины ситуация - патовая, однако не Москва ее туда загнала. Россия готова перейти к переговорам, однако Киев должен осознать, что они должны проводиться на справедливой основе, а для этого даже подкладка в виде "формулы Зеленского" не нужна, отметил министр.
Лавров подчеркнул, что переговоры нужно проводить на основе новых реалий, которые определяются на поле боя. Москва в свою очередь готова гарантировать договоренности, в рамках которых будет обеспечена безопасность других государств.
Глава МИД России заключил, что российская сторона никому не пытается запретить участие в саммите по формуле мира Зеленского. "Мы хотели откровенно поговорить со странами мирового большинства и сделать это открыто. Мы знаем что их обрабатывают кулуарно, считаем, что честнее открыто сказать все, что мы об этом думаем и открыто услышать их оценки", - сказал дипломат.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2024
Лавров: западное жулье пытается затащить мир в "формулу Зеленского"
16 февраля, 12:09
По словам участников, представляющих страны Глобального Юга, они намерены выслушать мнения и донести до организаторов свою позицию, добавил Лавров.
Ранее украинский лидер отметил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом возможны только при условии возвращения Украины к границам 1991 года.
В беседе с американским телеканалом CBS News от заявил, что российская сторона будет готова начать диалог, если Украина сможет выйти на границы 2022 года.
 
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