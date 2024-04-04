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"Росатом" полностью обеспечил ядерным топливом атомный ледокол "Якутия"

"Росатом" полностью обеспечил ядерным топливом атомный ледокол "Якутия" - 04.04.2024, ПРАЙМ

"Росатом" полностью обеспечил ядерным топливом атомный ледокол "Якутия"

Специалисты российской атомной отрасли изготовили и отгрузили ядерное топливо для второго реактора строящегося универсального атомного ледокола проекта 22220... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T14:41+0300

2024-04-04T14:41+0300

2024-04-04T14:41+0300

россия

северный морской путь

атомный ледокол

ледокол "якутия"

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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Специалисты российской атомной отрасли изготовили и отгрузили ядерное топливо для второго реактора строящегося универсального атомного ледокола проекта 22220 "Якутия", тем самым будущий атомоход полностью обеспечен ядерным топливом, сообщила топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ. "Машиностроительный завод (АО "МСЗ", предприятие ТВЭЛ в городе Электросталь Московской области) изготовил и отгрузил ядерное топливо для второго реактора универсального атомного ледокола "Якутия", который строится на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении. Активная зона для первого из двух реакторов энергетической установки атомохода "Якутия" была поставлена в декабре 2023 года. "Таким образом, будущее судно российского атомного флота полностью обеспечено ядерным топливом. Тепловыделяющие сборки будут загружены в реактор после прохождения входного контроля", — поясняет ТВЭЛ. В отличие от реакторов АЭС, где топливо перегружается частично раз в 12-18 месяцев (выгружается часть облученного и загружается свежее топливо – так называемые тепловыделяющие сборки "подпитки"), в установках "ледокольного" типа топливо активной зоны полностью выгружается с окончанием топливной кампании реактора (в данном случае – до 12 лет). В связи с этим партии свежего топлива для атомных ледоколов и плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов" в атомной отрасли называют активными зонами (по аналогии стартовой загрузкой реакторов АЭС). МСЗ — единственный в России производитель топлива для атомных ледоколов. Универсальные двухосадочные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Каждый ледокол оснащен двумя реакторами РИТМ-200. Основное преимущество этой реакторной установки — компактность и экономичность, что позволяет сделать ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости и ледопроходимости. Такие установки также обладают высоким энергоресурсом. Благодаря всему этому атомные ледоколы проекта 22220 смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Их главная задача заключается в обеспечении круглогодичной навигации в западном районе Арктики. По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены три атомохода — "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России, сейчас на "Балтийском заводе" помимо "Якутии" сооружаются "Чукотка" и "Сталинград". Ввод в эксплуатацию ледокола "Якутия" запланирован на конец 2024 года.

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россия, северный морской путь, атомный ледокол, ледокол "якутия"