https://1prime.ru/20240404/lukashenko-847073466.html

Лукашенко призвал белорусский бизнес не уходить с европейских рынков

Лукашенко призвал белорусский бизнес не уходить с европейских рынков - 04.04.2024, ПРАЙМ

Лукашенко призвал белорусский бизнес не уходить с европейских рынков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии нельзя уходить с европейских рынков, продавать можно в любом месте. | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T13:14+0300

2024-04-04T13:14+0300

2024-04-04T13:22+0300

александр лукашенко

белоруссия

бизнес

европа

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МИНСК, 4 апр - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии нельзя уходить с европейских рынков, продавать можно в любом месте. "Надо продать (белорусские товары - ред.). А для того, чтобы продать, надо продавать в любом месте. И нельзя уходить с европейских рынков. Если нормально работать, можно и в Европу продавать, куда угодно", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба. По его словам, "сейчас бесятся наши беглые или с подачи беглых Запад начинает смотреть: как это так, мы увеличили по некоторым товарным группам в 3-5 раз товарооборот с той же Польшей, которая чуть ли не врагом рисуется в Беларуси". "Какой она враг? Для бизнеса нет друзей и врагов. Есть интересы. Они и в Польше, и в Германии, и в Евросоюзе в целом есть. Но с ними надо аккуратно работать. Публично вам об этом говорю", - сказал президент Белоруссии.

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александр лукашенко, белоруссия, бизнес, европа