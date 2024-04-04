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Лукашенко призвал белорусский бизнес не уходить с европейских рынков - 04.04.2024, ПРАЙМ
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Лукашенко призвал белорусский бизнес не уходить с европейских рынков
Лукашенко призвал белорусский бизнес не уходить с европейских рынков - 04.04.2024, ПРАЙМ
Лукашенко призвал белорусский бизнес не уходить с европейских рынков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии нельзя уходить с европейских рынков, продавать можно в любом месте. | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T13:14+0300
2024-04-04T13:22+0300
александр лукашенко
белоруссия
бизнес
европа
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МИНСК, 4 апр - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии нельзя уходить с европейских рынков, продавать можно в любом месте. "Надо продать (белорусские товары - ред.). А для того, чтобы продать, надо продавать в любом месте. И нельзя уходить с европейских рынков. Если нормально работать, можно и в Европу продавать, куда угодно", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба. По его словам, "сейчас бесятся наши беглые или с подачи беглых Запад начинает смотреть: как это так, мы увеличили по некоторым товарным группам в 3-5 раз товарооборот с той же Польшей, которая чуть ли не врагом рисуется в Беларуси". "Какой она враг? Для бизнеса нет друзей и врагов. Есть интересы. Они и в Польше, и в Германии, и в Евросоюзе в целом есть. Но с ними надо аккуратно работать. Публично вам об этом говорю", - сказал президент Белоруссии.
https://1prime.ru/20240326/lukashenko-846719718.html
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александр лукашенко, белоруссия, бизнес, европа
Александр Лукашенко, БЕЛОРУССИЯ, Бизнес, ЕВРОПА
13:14 04.04.2024 (обновлено: 13:22 04.04.2024)
 
Лукашенко призвал белорусский бизнес не уходить с европейских рынков

Лукашенко заявил, что нельзя уходить с европейских рынков, для бизнеса нет врагов

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МИНСК, 4 апр - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии нельзя уходить с европейских рынков, продавать можно в любом месте.
"Надо продать (белорусские товары - ред.). А для того, чтобы продать, надо продавать в любом месте. И нельзя уходить с европейских рынков. Если нормально работать, можно и в Европу продавать, куда угодно", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
По его словам, "сейчас бесятся наши беглые или с подачи беглых Запад начинает смотреть: как это так, мы увеличили по некоторым товарным группам в 3-5 раз товарооборот с той же Польшей, которая чуть ли не врагом рисуется в Беларуси".
"Какой она враг? Для бизнеса нет друзей и врагов. Есть интересы. Они и в Польше, и в Германии, и в Евросоюзе в целом есть. Но с ними надо аккуратно работать. Публично вам об этом говорю", - сказал президент Белоруссии.
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