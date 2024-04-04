https://1prime.ru/20240404/makfa-847083179.html
Генпрокуратура опровергла информацию об остановке предприятий "Макфы"
Генпрокуратура опровергла информацию об остановке предприятий "Макфы" - 04.04.2024, ПРАЙМ
Генпрокуратура опровергла информацию об остановке предприятий "Макфы"
Информация о том, что предприятия группы "Макфа" остановились, не соответствует действительности, компания работает штатно, сообщил официальный представитель... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T16:04+0300
2024-04-04T16:04+0300
2024-04-04T16:06+0300
генпрокуратура рф
россия
макфа
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/41/841454177_0:122:2646:1610_1920x0_80_0_0_2c77df4c8927a184fc55ebc9b7ab881e.jpg
МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ. Информация о том, что предприятия группы "Макфа" остановились, не соответствует действительности, компания работает штатно, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов."Информация о том, что предприятия группы "Макфа" приостановили деятельность, не соответствует действительности. Это, скорее, PR-фантазии некоторых юристов, растиражированные СМИ ради искусственного создания социальной напряженности и оказания давления на суд с целью вынесения решения в пользу бенефициаров холдинга. Они, напомню, находятся в международном розыске. Ну, а компания продолжит функционировать в штатном режиме. Принятые обеспечительные меры не препятствуют выплате работникам заработной платы, исполнению социальных и налоговых обязательств, а также производству и реализации готовой продукции", - сказал Иванов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/41/841454177_169:0:2477:1731_1920x0_80_0_0_bf694cb6abd95514851094df6a4d6f85.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генпрокуратура рф, россия, макфа
Генпрокуратура РФ, РОССИЯ, Макфа
Генпрокуратура опровергла информацию об остановке предприятий "Макфы"
Генпрокуратура: предприятия группы "Макфа" работают в штатном режиме
МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ. Информация о том, что предприятия группы "Макфа" остановились, не соответствует действительности, компания работает штатно, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов.
"Информация о том, что предприятия группы "Макфа" приостановили деятельность, не соответствует действительности. Это, скорее, PR-фантазии некоторых юристов, растиражированные СМИ ради искусственного создания социальной напряженности и оказания давления на суд с целью вынесения решения в пользу бенефициаров холдинга. Они, напомню, находятся в международном розыске. Ну, а компания продолжит функционировать в штатном режиме. Принятые обеспечительные меры не препятствуют выплате работникам заработной платы, исполнению социальных и налоговых обязательств, а также производству и реализации готовой продукции", - сказал Иванов.