Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генпрокуратура опровергла информацию об остановке предприятий "Макфы" - 04.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240404/makfa-847083179.html
Генпрокуратура опровергла информацию об остановке предприятий "Макфы"
Генпрокуратура опровергла информацию об остановке предприятий "Макфы" - 04.04.2024, ПРАЙМ
Генпрокуратура опровергла информацию об остановке предприятий "Макфы"
Информация о том, что предприятия группы "Макфа" остановились, не соответствует действительности, компания работает штатно, сообщил официальный представитель... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T16:04+0300
2024-04-04T16:06+0300
генпрокуратура рф
россия
макфа
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/41/841454177_0:122:2646:1610_1920x0_80_0_0_2c77df4c8927a184fc55ebc9b7ab881e.jpg
МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ. Информация о том, что предприятия группы "Макфа" остановились, не соответствует действительности, компания работает штатно, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов."Информация о том, что предприятия группы "Макфа" приостановили деятельность, не соответствует действительности. Это, скорее, PR-фантазии некоторых юристов, растиражированные СМИ ради искусственного создания социальной напряженности и оказания давления на суд с целью вынесения решения в пользу бенефициаров холдинга. Они, напомню, находятся в международном розыске. Ну, а компания продолжит функционировать в штатном режиме. Принятые обеспечительные меры не препятствуют выплате работникам заработной платы, исполнению социальных и налоговых обязательств, а также производству и реализации готовой продукции", - сказал Иванов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/41/841454177_169:0:2477:1731_1920x0_80_0_0_bf694cb6abd95514851094df6a4d6f85.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
генпрокуратура рф, россия, макфа
Генпрокуратура РФ, РОССИЯ, Макфа
16:04 04.04.2024 (обновлено: 16:06 04.04.2024)
 
Генпрокуратура опровергла информацию об остановке предприятий "Макфы"

Генпрокуратура: предприятия группы "Макфа" работают в штатном режиме

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГербы на воротах здания Генеральной прокуратуры РФ
Гербы на воротах здания Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ. Информация о том, что предприятия группы "Макфа" остановились, не соответствует действительности, компания работает штатно, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов.
"Информация о том, что предприятия группы "Макфа" приостановили деятельность, не соответствует действительности. Это, скорее, PR-фантазии некоторых юристов, растиражированные СМИ ради искусственного создания социальной напряженности и оказания давления на суд с целью вынесения решения в пользу бенефициаров холдинга. Они, напомню, находятся в международном розыске. Ну, а компания продолжит функционировать в штатном режиме. Принятые обеспечительные меры не препятствуют выплате работникам заработной платы, исполнению социальных и налоговых обязательств, а также производству и реализации готовой продукции", - сказал Иванов.
 
Генпрокуратура РФРОССИЯМакфа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала