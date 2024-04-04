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Генпрокуратура опровергла информацию об остановке предприятий "Макфы"

Генпрокуратура опровергла информацию об остановке предприятий "Макфы" - 04.04.2024, ПРАЙМ

Генпрокуратура опровергла информацию об остановке предприятий "Макфы"

Информация о том, что предприятия группы "Макфа" остановились, не соответствует действительности, компания работает штатно, сообщил официальный представитель... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T16:04+0300

2024-04-04T16:04+0300

2024-04-04T16:06+0300

генпрокуратура рф

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макфа

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МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ. Информация о том, что предприятия группы "Макфа" остановились, не соответствует действительности, компания работает штатно, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов."Информация о том, что предприятия группы "Макфа" приостановили деятельность, не соответствует действительности. Это, скорее, PR-фантазии некоторых юристов, растиражированные СМИ ради искусственного создания социальной напряженности и оказания давления на суд с целью вынесения решения в пользу бенефициаров холдинга. Они, напомню, находятся в международном розыске. Ну, а компания продолжит функционировать в штатном режиме. Принятые обеспечительные меры не препятствуют выплате работникам заработной платы, исполнению социальных и налоговых обязательств, а также производству и реализации готовой продукции", - сказал Иванов.

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генпрокуратура рф, россия, макфа