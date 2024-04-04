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Мантуров оценил рост производства в леспроме России
Мантуров оценил рост производства в леспроме России - 04.04.2024, ПРАЙМ
Мантуров оценил рост производства в леспроме России
Объем производства в российском лесопромышленном комплексе по итогам 2023 года составил более 3,1 триллиона рублей в денежном выражении, что практически... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T12:40+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Объем производства в российском лесопромышленном комплексе по итогам 2023 года составил более 3,1 триллиона рублей в денежном выражении, что практически соответствует досанкционным показателям, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "По объемам производства в прошлом году отрасль практически вышла на досанкционный уровень – свыше 3,1 триллиона рублей. Прежде всего – за счёт роста спроса внутри страны. Наиболее быстро восстанавливались такие сегменты, как производство деревянных домов, мебели, различной плитной номенклатуры", - передает его слова пресс-служба кабмина по итогам встречи с Союзом лесопромышленников и лесоэкспортеров России. "Большую роль сыграло и импортозамещение в тех нишах, где раньше была весомая доля зарубежной продукции. После ухода иностранных поставщиков упаковки для молока и жидких пищевых продуктов отечественные предприятия достаточно быстро запустили своё производство. Это позволило почти на 70% закрыть потребности этого сегмента", – добавил он. В кабмине также уточнили, что сейчас отрасль восстанавливает объемы экспорта и прежде всего ориентируется на дружественные страны в периметре СНГ, ЕАЭС и БРИКС. Кроме того, есть готовность обеспечивать финансовую и регуляторную поддержку для увеличения доли на растущих рынках Азии и Африки.
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россия, минпромторг, новости
РОССИЯ, Минпромторг, Новости
Мантуров оценил рост производства в леспроме России
Мантуров: производство в леспроме РФ в практически вышло на досанкционный уровень
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Объем производства в российском лесопромышленном комплексе по итогам 2023 года составил более 3,1 триллиона рублей в денежном выражении, что практически соответствует досанкционным показателям, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"По объемам производства в прошлом году отрасль практически вышла на досанкционный уровень – свыше 3,1 триллиона рублей. Прежде всего – за счёт роста спроса внутри страны. Наиболее быстро восстанавливались такие сегменты, как производство деревянных домов, мебели, различной плитной номенклатуры", - передает его слова пресс-служба кабмина по итогам встречи с Союзом лесопромышленников и лесоэкспортеров России.
"Большую роль сыграло и импортозамещение в тех нишах, где раньше была весомая доля зарубежной продукции. После ухода иностранных поставщиков упаковки для молока и жидких пищевых продуктов отечественные предприятия достаточно быстро запустили своё производство. Это позволило почти на 70% закрыть потребности этого сегмента", – добавил он.
В кабмине также уточнили, что сейчас отрасль восстанавливает объемы экспорта и прежде всего ориентируется на дружественные страны в периметре СНГ, ЕАЭС и БРИКС. Кроме того, есть готовность обеспечивать финансовую и регуляторную поддержку для увеличения доли на растущих рынках Азии и Африки.