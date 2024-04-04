https://1prime.ru/20240404/mariupol-847078490.html

Немецкое СМИ рассказало, как ФРГ помогает России восстанавливать Мариуполь

Немецкое СМИ рассказало, как ФРГ помогает России восстанавливать Мариуполь - 04.04.2024, ПРАЙМ

Немецкое СМИ рассказало, как ФРГ помогает России восстанавливать Мариуполь

Продукция как минимум двух немецких компаний — Knauf и WKB Systems — используется для восстановления Мариуполя в ДНР, сообщило немецкое издание Tagesschau. | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T14:52+0300

2024-04-04T14:52+0300

2024-04-04T15:06+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Продукция как минимум двух немецких компаний — Knauf и WKB Systems — используется для восстановления Мариуполя в ДНР, сообщило немецкое издание Tagesschau. "В бизнес-отчетах, на сайтах компаний, на фотографиях и видео — везде можно видеть свидетельства и доказательства того, что немецкие компании также играют важную роль в восстановлении Мариуполя", — пишет издание. Как сообщается, на фото и видео видны мешки со строительными смесями Knauf, а на строительных площадках в Мариуполе замечены бетонные блоки с логотипом WKB Systems. Депутат немецкого парламента от ХДС, член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер осудил участие компаний ФРГ в восстановлении Мариуполя, подчеркнув, что Knauf "цементирует российскую власть" на этой территории. В Мариуполе уже появился новый жилой комплекс из 10 многоквартирных домов (работы на одном из них будут завершены в сентябре) общей площадью 65,1 тысячи квадратных метров с благоустроенной прилегающей территорией. Жилой квартал рассчитан на 600 квартир.Вице-премьер России Марат Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину, что к концу 2024 года в Мариуполе восстановят практически все многоквартирные дома. Президент РФ попросил его с "проработать первоочередные вещи социального характера" как в ДНР и ЛНР, так и в Херсонской и Запорожской областях. Донецкая Народная Республика (ДНР) вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли Луганская Народная Республика (ЛНР), ДНР, Запорожская и Херсонская области.

https://1prime.ru/20240327/mariupol-846738451.html

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россия, мариуполь, германия