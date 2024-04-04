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В Германии приоткрыли главную тайну Украины и США времен Майдана

В Германии приоткрыли главную тайну Украины и США времен Майдана - 04.04.2024, ПРАЙМ

В Германии приоткрыли главную тайну Украины и США времен Майдана

Немецкий профессор проанализировал события десятилетней давности – украинский Майдан, и оценил, мог ли это быть срежиссированный США госпереворот, пишет... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T11:04+0300

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2024-04-04T11:04+0300

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МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ. Немецкий профессор проанализировал события десятилетней давности – украинский Майдан, и оценил, мог ли это быть срежиссированный США госпереворот, пишет Berliner Zeitung.Профессор Клаус Бахманн подготовил детальный разбор теории госпереворота на Украине. Он напомнил, что в начале протестов в Киеве тогдашний президент Виктор Янукович имел все рычаги власти, контролировал силовиков и парламент, который к середине января предоставил ему особые полномочия. Поэтому упрекать его в заговоре против самого себя было бы странно.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПод обвинениями в перевороте, как правило, подразумевают февральский визит в Киев министров иностранных дел Германии, Польши и Франции. В рагар столкновений, напоминавших на тот момент гражданскую войну, они инициировали "сделку" Януковича с оппозицией, подразумевавшую внеочередные выборы, разработку новой конституции и формирование правительства национального единства.Однако сразу после этого Янукович исчез из Киева и спустя неделю появился в России, призывая ее к военному вмешательству. Поскольку бегство действующего главы государство шло вразрез с любыми правилами, парламенту пришлось расценить это, как отставку и назначить новые выборы на май. Таким образом, можно считать, что Януковича свергли в нарушение конституции, и сделал это парламент, а не военная хунта, рассуждает профессор Бахманн.Затем он обращает внимание на выступление Виктории Нуланд, в то время заместителя министра иностранных дел США, в декабре 2013 года, в котором она заявила о том, что США с 1991 года вложили в Украину около пяти миллиардов долларов. Однако в открытых источниках эти суммы не прослеживаются. А в феврале 2014 года Нуланд обсуждала с бывшим послом США в Киеве назначения оппозиционеров в будущем правительстве. Эти пожелания, кстати, вскоре сбылись.Конечно, все это не свидетельствует о намерении США свергнуть украинского президента в то время. Да и все теории заговора построены так, что проверить их невозможно. Но это не означает, что заговора не было, ведь всегда есть аргументы "за", от которых нельзя отмахнуться, делает вывод профессор.Полный текст читайте на ИноСМИ

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украина, сша, евромайдан, виктория нуланд