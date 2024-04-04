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РИА: "Мегамаркет" займет площади IKEA во всех 14 ТЦ "Мега"

РИА: "Мегамаркет" займет площади IKEA во всех 14 ТЦ "Мега" - 04.04.2024, ПРАЙМ

РИА: "Мегамаркет" займет площади IKEA во всех 14 ТЦ "Мега"

Маркетплейс "Мегамаркет" займет площади IKEA во всех 14 торговых центрах "Мега", принадлежащих Газпромбанку. Об этом РИА Недвижимость сообщил источник, близкий... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T10:24+0300

2024-04-04T10:24+0300

2024-04-04T11:09+0300

экономика

ikea

"мегамаркет"

тц мега

ушедшие компании

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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Маркетплейс "Мегамаркет" займет площади IKEA во всех 14 торговых центрах "Мега", принадлежащих Газпромбанку. Об этом РИА Недвижимость сообщил источник, близкий к переговорам.По его словам, сейчас сделка находится на финальной стадии.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ рамках партнерства "Мегамаркет" получит возможность увеличить географию своей операционной деятельности, а также пригласить к сотрудничеству большее число региональных продавцов, в том числе представителей малого и среднего бизнеса, уточняется в официальном сообщении компаний.Ранее заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров заявлял РИА Новости, что покупка ТЦ Мега являются стратегическими инвестициями. При этом замещение высвобожденных площадей, ранее использовавшихся IKEA, будет надежным долгосрочным партнерством, добавил он.Кроме того, Хачатуров сообщал, что новые арендаторы придут на место магазинов IKEA в торговых центрах "Мега" в 2024 году.Маркетплейс "Мегамаркет" (ранее "Сбермегамаркет", goods.ru) основала в 2016 году компания "М.Видео" под брендом goods. В 2021 году площадка стала частью экосистемы "Сбера". В январе прошлого года на фоне введенных санкций из названия убрали приставку "Сбер". Эта онлайн-площадка работает по всей России.IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома. Она была основана в Швеции в 1943 году. С 2000 года в России было открыто 26 магазинов компании, большая часть из них размещалась в столичном регионе. В марте 2022 года IKEA заявила о приостановке в связи с СВО всех продаж в России, а в июне - что не видит возможности в обозримом будущем их возобновить. В прошлом году IKEA продала свои российские фабрики, а товарные остатки купил "Яндекс Маркет".В сентябре 2023 года группа Газпромбанка стала владельцем сети ТЦ "Мега" в России, их арендопригодная площадь составляет 2,3 миллиона квадратных метров. Объекты были выкуплены у Ingka Centres, владельца магазинов IKEA. В состав этой сделки вошли 14 центров "Мега" в Москве, Московской и Ленинградской областях, Ростове-на-Дону, Адыгее, Нижнем Новгороде, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Казани.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ikea, "мегамаркет", тц мега, ушедшие компании