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НАТО обеспечивает интересы "золотого миллиарда", заявил Грушко
НАТО обеспечивает интересы "золотого миллиарда", заявил Грушко - 04.04.2024, ПРАЙМ
НАТО обеспечивает интересы "золотого миллиарда", заявил Грушко
НАТО сегодня является инструментом силовой поддержки интересов "золотого миллиарда". Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил замминистра... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T09:18+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. НАТО сегодня является инструментом силовой поддержки интересов "золотого миллиарда". Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил замминистра иностранных дел России Александр Грушко."По сути своего предназначения Североатлантический блок был и остается инструментом силового обеспечения интересов "золотого миллиарда", - заявил дипломат.Грушко заметил, что альянс добивается этих целей путем нарушения норм международного права и военными интервенциями. Кроме того, блок стремится глобализации "сферы ответственности".Грушко также упомянул о катастрофических последствиях геополитической инженерии альянса, которые на данный момент хорошо известны.НАТО был создан в 1949 году с целью обеспечения коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. С тех пор в альянс вступили 32 страны, и он продолжает расширяться. Россия официально признает активность альянса на своих границах и втягивание Украины в альянс как факторы начала специальной военной операции.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.
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нато, мид, новости
Политика, НАТО, МИД, Новости
НАТО обеспечивает интересы "золотого миллиарда", заявил Грушко
Грушко: НАТО является инструментом силового обеспечения интересов "золотого миллиарда"
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. НАТО сегодня является инструментом силовой поддержки интересов "золотого миллиарда". Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
"По сути своего предназначения Североатлантический блок был и остается инструментом силового обеспечения интересов "золотого миллиарда", - заявил дипломат.
Грушко заметил, что альянс добивается этих целей путем нарушения норм международного права и военными интервенциями. Кроме того, блок стремится глобализации "сферы ответственности".
Грушко также упомянул о катастрофических последствиях геополитической инженерии альянса, которые на данный момент хорошо известны.
НАТО был создан в 1949 году с целью обеспечения коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. С тех пор в альянс вступили 32 страны, и он продолжает расширяться. Россия официально признает активность альянса на своих границах и втягивание Украины в альянс как факторы начала специальной военной операции.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 9:00 мск.