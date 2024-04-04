https://1prime.ru/20240404/migranty-847080870.html

Путин назвал альтернативу завозу мигрантов

Путин назвал альтернативу завозу мигрантов - 04.04.2024, ПРАЙМ

Путин назвал альтернативу завозу мигрантов

России необходимо повышать производительность труда, либо завозить трудовых мигрантов, заявил президент страны Владимир Путин. | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T15:15+0300

2024-04-04T15:15+0300

2024-04-04T15:15+0300

владимир путин

россия

рынок труда

мигранты

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/04/847078247_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_e1600a53874f210cc3eaa62597f5862d.jpg

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. России необходимо повышать производительность труда, либо завозить трудовых мигрантов, заявил президент страны Владимир Путин.Глава государства 4 апреля, в четверг, выступил на съезде Федерации независимых профсоюзов России. Там президент подчеркнул, что в стране в ближайшие годы будет дефицит кадров."У нас выбора большого нет - или надо завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда", - сказал Путин.При этом он добавил, что во всех российских регионах должны появляться современные производства и рабочие места. Власти дополнительно настроят инструменты поддержки для этих целей, отметил глава государства.Ранее президент на расширенном заседании коллегии МВД призывал обновить подходы к миграционной политике, в том числе ввести достаточное количество электронных баз биометрических данных прибывших из-за рубежа рабочих.

https://1prime.ru/20240403/mishustin-847039486.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, россия, рынок труда, мигранты