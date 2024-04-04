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Путин назвал альтернативу завозу мигрантов - 04.04.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал альтернативу завозу мигрантов
Путин назвал альтернативу завозу мигрантов - 04.04.2024, ПРАЙМ
Путин назвал альтернативу завозу мигрантов
России необходимо повышать производительность труда, либо завозить трудовых мигрантов, заявил президент страны Владимир Путин. | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T15:15+0300
2024-04-04T15:15+0300
владимир путин
россия
рынок труда
мигранты
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. России необходимо повышать производительность труда, либо завозить трудовых мигрантов, заявил президент страны Владимир Путин.Глава государства 4 апреля, в четверг, выступил на съезде Федерации независимых профсоюзов России. Там президент подчеркнул, что в стране в ближайшие годы будет дефицит кадров."У нас выбора большого нет - или надо завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда", - сказал Путин.При этом он добавил, что во всех российских регионах должны появляться современные производства и рабочие места. Власти дополнительно настроят инструменты поддержки для этих целей, отметил глава государства.Ранее президент на расширенном заседании коллегии МВД призывал обновить подходы к миграционной политике, в том числе ввести достаточное количество электронных баз биометрических данных прибывших из-за рубежа рабочих.
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владимир путин, россия, рынок труда, мигранты
Владимир Путин, РОССИЯ, рынок труда, Мигранты
15:15 04.04.2024
 
Путин назвал альтернативу завозу мигрантов

Путин: РФ надо повышать производительность труда или завозить рабочую силу из-за границы

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России
Президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. России необходимо повышать производительность труда, либо завозить трудовых мигрантов, заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства 4 апреля, в четверг, выступил на съезде Федерации независимых профсоюзов России. Там президент подчеркнул, что в стране в ближайшие годы будет дефицит кадров.
"У нас выбора большого нет - или надо завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда", - сказал Путин.
При этом он добавил, что во всех российских регионах должны появляться современные производства и рабочие места. Власти дополнительно настроят инструменты поддержки для этих целей, отметил глава государства.
Ранее президент на расширенном заседании коллегии МВД призывал обновить подходы к миграционной политике, в том числе ввести достаточное количество электронных баз биометрических данных прибывших из-за рубежа рабочих.
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Вчера, 13:27
 
Владимир ПутинРОССИЯрынок трудаМигранты
 
 
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