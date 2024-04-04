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В Госдуме оценили вероятность появления Mir Pay на айфонах

В Госдуме оценили вероятность появления Mir Pay на айфонах - 04.04.2024, ПРАЙМ

В Госдуме оценили вероятность появления Mir Pay на айфонах

Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что мобильная платежная система Мir Pay может появиться на айфонах. | 04.04.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что мобильная платежная система Мir Pay может появиться на айфонах. Корпорации Apple необходимо представить свою позицию относительно доступа российских платежных систем к бесконтактным платежам в iOS, сообщила ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Ведомство полагает, что действия Apple содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Горелкин в своем Telegram-канале напомнил, что предыдущее разбирательство "привело к определенным послаблениям для российских разработчиков приложений". "Появление Мir Pay на айфонах вполне реально", - написал он.

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россия, mir pay, apple, новости