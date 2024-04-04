https://1prime.ru/20240404/mir-847065134.html
В Госдуме оценили вероятность появления Mir Pay на айфонах
В Госдуме оценили вероятность появления Mir Pay на айфонах - 04.04.2024, ПРАЙМ
В Госдуме оценили вероятность появления Mir Pay на айфонах
Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что мобильная платежная система Мir Pay может появиться на айфонах. | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T10:02+0300
2024-04-04T10:02+0300
2024-04-04T10:03+0300
россия
mir pay
apple
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83836/07/838360784_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66ebaf7b06f9fa89604f0d047abaadeb.jpg
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что мобильная платежная система Мir Pay может появиться на айфонах. Корпорации Apple необходимо представить свою позицию относительно доступа российских платежных систем к бесконтактным платежам в iOS, сообщила ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Ведомство полагает, что действия Apple содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Горелкин в своем Telegram-канале напомнил, что предыдущее разбирательство "привело к определенным послаблениям для российских разработчиков приложений". "Появление Мir Pay на айфонах вполне реально", - написал он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83836/07/838360784_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_20bd83c772fa0fbeec7ba8a1f053deac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, mir pay, apple, новости
РОССИЯ, Mir Pay, Apple, Новости
В Госдуме оценили вероятность появления Mir Pay на айфонах
Депутат Горелкин: появление Мir Pay на айфонах вполне реально
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что мобильная платежная система Мir Pay может появиться на айфонах.
Корпорации Apple необходимо представить свою позицию относительно доступа российских платежных систем к бесконтактным платежам в iOS, сообщила ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Ведомство полагает, что действия Apple содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.
Горелкин в своем Telegram-канале напомнил, что предыдущее разбирательство "привело к определенным послаблениям для российских разработчиков приложений". "Появление Мir Pay на айфонах вполне реально", - написал он.