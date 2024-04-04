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Mitsubishi расторгла договор о сборке автомобилей бренда на заводе в Калуге - 04.04.2024, ПРАЙМ
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Mitsubishi расторгла договор о сборке автомобилей бренда на заводе в Калуге
Mitsubishi расторгла договор о сборке автомобилей бренда на заводе в Калуге - 04.04.2024, ПРАЙМ
Mitsubishi расторгла договор о сборке автомобилей бренда на заводе в Калуге
Российское представительство японского автоконцерна Mitsubishi — "Мицубиси Моторс Рус" — расторгло соглашение о контрактном производстве автомобилей бренда на... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T18:01+0300
2024-04-04T18:01+0300
экономика
япония
сборка
калуга
россия
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Российское представительство японского автоконцерна Mitsubishi — "Мицубиси Моторс Рус" — расторгло соглашение о контрактном производстве автомобилей бренда на калужском заводе "ПСМА Рус", выплатив заводу почти 3 миллиарда рублей компенсации, следует из отчетности дочерней компании. "С 28 апреля 2022 года ООО "ПСМА Рус" прекратило выпуск автомобилей Мицубиси. 27 декабря 2023 года общество заключило соглашение с ООО "ПСМА Рус" о расторжении соглашения о контрактном производстве транспортных средств от 22 декабря 2020 года. В декабре 2023 года общество заключило дополнительное соглашение о прекращении участия в СПИК", — сказано в сообщении "Мицубиси Моторс Рус". Там уточняется, что в связи с расторжением соглашения о сборке компания выплатила "ПСМА Рус" 2,9 миллиарда рублей компенсации. "В соответствии с соглашением о расторжении общество обязалось выплатить ООО "ПСМА Рус" компенсацию, связанную с прекращением производства, в размере 2 946 000 тыс. рублей, что было осуществлено в январе 2024 года", — сказано в отчетности. До весны 2022 года японская Mitsubishi выпускала на мощностях предприятия внедорожники Outlander и Pajero Sport. Автопроизводителю принадлежит 30% в "ПСМА Рус", остальные 70% — концерну Stellantis. В февральском отчете последнего, однако, отмечалось, что "контроль над российскими активами утрачен".
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япония, сборка, калуга, россия
Экономика, ЯПОНИЯ, сборка, Калуга, РОССИЯ
18:01 04.04.2024
 
Mitsubishi расторгла договор о сборке автомобилей бренда на заводе в Калуге

Mitsubishi расторгла договор о сборке автомобилей бренда на заводе в Калуге

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi в автосалоне в Москве
Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi в автосалоне в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Российское представительство японского автоконцерна Mitsubishi — "Мицубиси Моторс Рус" — расторгло соглашение о контрактном производстве автомобилей бренда на калужском заводе "ПСМА Рус", выплатив заводу почти 3 миллиарда рублей компенсации, следует из отчетности дочерней компании.
"С 28 апреля 2022 года ООО "ПСМА Рус" прекратило выпуск автомобилей Мицубиси. 27 декабря 2023 года общество заключило соглашение с ООО "ПСМА Рус" о расторжении соглашения о контрактном производстве транспортных средств от 22 декабря 2020 года. В декабре 2023 года общество заключило дополнительное соглашение о прекращении участия в СПИК", — сказано в сообщении "Мицубиси Моторс Рус".
Там уточняется, что в связи с расторжением соглашения о сборке компания выплатила "ПСМА Рус" 2,9 миллиарда рублей компенсации.
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"В соответствии с соглашением о расторжении общество обязалось выплатить ООО "ПСМА Рус" компенсацию, связанную с прекращением производства, в размере 2 946 000 тыс. рублей, что было осуществлено в январе 2024 года", — сказано в отчетности.
До весны 2022 года японская Mitsubishi выпускала на мощностях предприятия внедорожники Outlander и Pajero Sport. Автопроизводителю принадлежит 30% в "ПСМА Рус", остальные 70% — концерну Stellantis. В февральском отчете последнего, однако, отмечалось, что "контроль над российскими активами утрачен".
 
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