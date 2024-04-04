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Число неработающей молодежи сократилось за пять лет, заявила Голикова

Число неработающей молодежи сократилось за пять лет, заявила Голикова - 04.04.2024, ПРАЙМ

Число неработающей молодежи сократилось за пять лет, заявила Голикова

Число молодых людей в возрасте от 15 по 24 лет, которые не учатся и не работают сократилось почти на 2% за пять лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T18:21+0300

2024-04-04T18:21+0300

2024-04-04T18:21+0300

экономика

россия

татьяна голикова

молодежь

рынок труда

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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Число молодых людей в возрасте от 15 по 24 лет, которые не учатся и не работают сократилось почти на 2% за пять лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Мы видим положительную тенденцию к сокращению численности молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, которые, к сожалению, не учатся и не работают. Пять лет назад их было 10,6%, сейчас 8,7%", — сказала Голикова во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.Она отметила, что уровень безработицы среди молодежи снизился в 2023 году до 5,1% против 6,8% в 2019 годуВице-премьер добавила, что, по данным за февраль 2024 года, общий уровень безработицы по методологии Международной организации труда составляет 2,8%, в то время как молодежной — 5,1%. Для решения этой проблемы начата реализация ряда мероприятий в тех регионах, где уровень молодежной безработицы высок.

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россия, татьяна голикова, молодежь, рынок труда