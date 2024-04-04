https://1prime.ru/20240404/mrot-847077255.html
Профсоюзы назвали формулу рассчета МРОТ
Профсоюзы назвали формулу рассчета МРОТ - 04.04.2024, ПРАЙМ
Профсоюзы назвали формулу рассчета МРОТ
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) поддерживает увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и считает, что необходимо высчитывать его на... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T14:39+0300
2024-04-04T14:39+0300
2024-04-04T14:39+0300
экономика
мрот
россия
фнпр
https://cdnn.1prime.ru/img/83249/04/832490437_0:183:2993:1867_1920x0_80_0_0_089ba215133244206459bad633f8b2a0.jpg
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) поддерживает увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и считает, что необходимо высчитывать его на основе минимального потребительского бюджета, сообщил председатель ФНПР Михаил Шмаков. "В послании Федеральному Собранию, Владимир Владимирович, вы обозначили рост МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году. Мы поддерживаем это и считаем, что в перспективе необходимо двигаться к ориентиру минимального потребительского бюджета, чтобы на его основе рассчитывать МРОТ", - сказал Шмаков во время XII съезда профсоюзных организаций России. Он отметил, что с проблемами расчета МРОТ в России столкнулись в момент, когда его начали считать не от расходов граждан, а от доходов. Шмаков считает, что это привело к торможению роста размера этой выплаты и к необходимости вмешательства президента. Съезд ФНПР проходит в Москве 3-5 апреля.
https://1prime.ru/20240404/putin-847075893.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83249/04/832490437_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_8ac63f3e22fa562400f7de9d07464061.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мрот, россия, фнпр
Экономика, МРОТ, РОССИЯ, ФНПР
Профсоюзы назвали формулу рассчета МРОТ
Глава ФНПР: МРОТ надо рассчитывать по минимальному потребительскому бюджету
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) поддерживает увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и считает, что необходимо высчитывать его на основе минимального потребительского бюджета, сообщил председатель ФНПР Михаил Шмаков.
"В послании Федеральному Собранию, Владимир Владимирович, вы обозначили рост МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году. Мы поддерживаем это и считаем, что в перспективе необходимо двигаться к ориентиру минимального потребительского бюджета, чтобы на его основе рассчитывать МРОТ", - сказал Шмаков во время XII съезда профсоюзных организаций России.
Он отметил, что с проблемами расчета МРОТ в России столкнулись в момент, когда его начали считать не от расходов граждан, а от доходов. Шмаков считает, что это привело к торможению роста размера этой выплаты и к необходимости вмешательства президента.
Съезд ФНПР проходит в Москве 3-5 апреля.
Путин пообещал продолжить повышать минимальные зарплаты в России