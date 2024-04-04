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Профсоюзы назвали формулу рассчета МРОТ

Профсоюзы назвали формулу рассчета МРОТ - 04.04.2024, ПРАЙМ

Профсоюзы назвали формулу рассчета МРОТ

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) поддерживает увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и считает, что необходимо высчитывать его на... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T14:39+0300

2024-04-04T14:39+0300

2024-04-04T14:39+0300

экономика

мрот

россия

фнпр

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) поддерживает увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и считает, что необходимо высчитывать его на основе минимального потребительского бюджета, сообщил председатель ФНПР Михаил Шмаков. "В послании Федеральному Собранию, Владимир Владимирович, вы обозначили рост МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году. Мы поддерживаем это и считаем, что в перспективе необходимо двигаться к ориентиру минимального потребительского бюджета, чтобы на его основе рассчитывать МРОТ", - сказал Шмаков во время XII съезда профсоюзных организаций России. Он отметил, что с проблемами расчета МРОТ в России столкнулись в момент, когда его начали считать не от расходов граждан, а от доходов. Шмаков считает, что это привело к торможению роста размера этой выплаты и к необходимости вмешательства президента. Съезд ФНПР проходит в Москве 3-5 апреля.

https://1prime.ru/20240404/putin-847075893.html

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мрот, россия, фнпр