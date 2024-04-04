https://1prime.ru/20240404/nato-847062357.html

Отношения России и НАТО предсказуемо ухудшаются, заявили в МИД

Отношения России и НАТО предсказуемо ухудшаются, заявили в МИД - 04.04.2024, ПРАЙМ

Отношения России и НАТО предсказуемо ухудшаются, заявили в МИД

Все контакты Вашингтона и Брюсселя с Москвой достигли критического минимума, на фоне чего "предсказуемо и преднамеренно" ухудшается и ситуация между НАТО и... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T08:29+0300

2024-04-04T08:29+0300

2024-04-04T08:41+0300

россия

нато

конфликт

александр грушко

https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Все контакты Вашингтона и Брюсселя с Москвой достигли критического минимума, на фоне чего "предсказуемо и преднамеренно" ухудшается и ситуация между НАТО и Россией, рассказал в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел России Александр Грушко."НАТО развязала гибридную войну против России. Вашингтон и его сателлиты сделали все, чтобы свести наше взаимодействие и каналы диалога до критического нулевого уровня", - сказал заместитель главы МИД.Кроме того, Грушко упомянул, что все началось еще в 2014 году, когда государства-члены НАТО решили прекратить практическое взаимодействие с Россией по всем линиям. По его словам, после этого они начали необоснованно высылать российских дипломатов из постпредства при блоке, после чего Россия, в ответ на недружественные действия, закрыла постпредство при НАТО на территории страны. В этой связи замминистра уточнил, что на данный момент Россия и НАТО не поддерживают никаких контактов, и причиной этому стала агрессивная политика альянса, направленная на нанесение ущерба безопасности России. Тем не менее, как добавил Грушко, канал для передачи необходимой информации все еще существует.Помимо всего прочего, замглавы МИД объяснил, что у России нет намерения вступать в военное противостояние с НАТО и входящими в него государствами.НАТО - военно-политический блок, который объединяет большинство стран Европы, США и Канаду. Альянс был снован 4 апреля 1949 года в США с целью защитить Европу от потенциальной советской угрозы.Ранее, осенью 2021 года глава российского МИД Сергей Лавров объявил об ответных мерах России на высылку российских дипломатов. Меры включали в себя приостановку работы военной миссии связи альянса в Москве, а также прекращение работы ее информбюро. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

https://1prime.ru/20240403/rol-847055013.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нато, конфликт, александр грушко