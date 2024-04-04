https://1prime.ru/20240404/nato-847062357.html
Отношения России и НАТО предсказуемо ухудшаются, заявили в МИД
Отношения России и НАТО предсказуемо ухудшаются, заявили в МИД - 04.04.2024, ПРАЙМ
Отношения России и НАТО предсказуемо ухудшаются, заявили в МИД
Все контакты Вашингтона и Брюсселя с Москвой достигли критического минимума, на фоне чего "предсказуемо и преднамеренно" ухудшается и ситуация между НАТО и... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T08:29+0300
2024-04-04T08:29+0300
2024-04-04T08:41+0300
россия
нато
конфликт
александр грушко
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Все контакты Вашингтона и Брюсселя с Москвой достигли критического минимума, на фоне чего "предсказуемо и преднамеренно" ухудшается и ситуация между НАТО и Россией, рассказал в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел России Александр Грушко."НАТО развязала гибридную войну против России. Вашингтон и его сателлиты сделали все, чтобы свести наше взаимодействие и каналы диалога до критического нулевого уровня", - сказал заместитель главы МИД.Кроме того, Грушко упомянул, что все началось еще в 2014 году, когда государства-члены НАТО решили прекратить практическое взаимодействие с Россией по всем линиям. По его словам, после этого они начали необоснованно высылать российских дипломатов из постпредства при блоке, после чего Россия, в ответ на недружественные действия, закрыла постпредство при НАТО на территории страны. В этой связи замминистра уточнил, что на данный момент Россия и НАТО не поддерживают никаких контактов, и причиной этому стала агрессивная политика альянса, направленная на нанесение ущерба безопасности России. Тем не менее, как добавил Грушко, канал для передачи необходимой информации все еще существует.Помимо всего прочего, замглавы МИД объяснил, что у России нет намерения вступать в военное противостояние с НАТО и входящими в него государствами.НАТО - военно-политический блок, который объединяет большинство стран Европы, США и Канаду. Альянс был снован 4 апреля 1949 года в США с целью защитить Европу от потенциальной советской угрозы.Ранее, осенью 2021 года глава российского МИД Сергей Лавров объявил об ответных мерах России на высылку российских дипломатов. Меры включали в себя приостановку работы военной миссии связи альянса в Москве, а также прекращение работы ее информбюро. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
https://1prime.ru/20240403/rol-847055013.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_622:0:3349:2045_1920x0_80_0_0_168f02fd163ea5a8ea30946ae86f44c6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, конфликт, александр грушко
РОССИЯ, НАТО, конфликт, Александр Грушко
Отношения России и НАТО предсказуемо ухудшаются, заявили в МИД
Грушко: ситуация в отношениях с НАТО предсказуемо и преднамеренно ухудшается
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Все контакты Вашингтона и Брюсселя с Москвой достигли критического минимума, на фоне чего "предсказуемо и преднамеренно" ухудшается и ситуация между НАТО и Россией, рассказал в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
"НАТО развязала гибридную войну против России. Вашингтон и его сателлиты сделали все, чтобы свести наше взаимодействие и каналы диалога до критического нулевого уровня", - сказал заместитель главы МИД.
Кроме того, Грушко упомянул, что все началось еще в 2014 году, когда государства-члены НАТО решили прекратить практическое взаимодействие с Россией по всем линиям. По его словам, после этого они начали необоснованно высылать российских дипломатов из постпредства при блоке, после чего Россия, в ответ на недружественные действия, закрыла постпредство при НАТО на территории страны.
Столтенберг раскрыл планы НАТО по оказанию помощи Киеву
В этой связи замминистра уточнил, что на данный момент Россия и НАТО не поддерживают никаких контактов, и причиной этому стала агрессивная политика альянса, направленная на нанесение ущерба безопасности России. Тем не менее, как добавил Грушко, канал для передачи необходимой информации все еще существует.
Помимо всего прочего, замглавы МИД объяснил, что у России нет намерения вступать в военное противостояние с НАТО и входящими в него государствами.
НАТО - военно-политический блок, который объединяет большинство стран Европы, США и Канаду. Альянс был снован 4 апреля 1949 года в США с целью защитить Европу от потенциальной советской угрозы.
Ранее, осенью 2021 года глава российского МИД Сергей Лавров объявил об ответных мерах России на высылку российских дипломатов. Меры включали в себя приостановку работы военной миссии связи альянса в Москве, а также прекращение работы ее информбюро.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 9.00 мск.