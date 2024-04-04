Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Отношения России и НАТО предсказуемо ухудшаются, заявили в МИД - 04.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240404/nato-847062357.html
Отношения России и НАТО предсказуемо ухудшаются, заявили в МИД
Отношения России и НАТО предсказуемо ухудшаются, заявили в МИД - 04.04.2024, ПРАЙМ
Отношения России и НАТО предсказуемо ухудшаются, заявили в МИД
Все контакты Вашингтона и Брюсселя с Москвой достигли критического минимума, на фоне чего "предсказуемо и преднамеренно" ухудшается и ситуация между НАТО и... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T08:29+0300
2024-04-04T08:41+0300
россия
нато
конфликт
александр грушко
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Все контакты Вашингтона и Брюсселя с Москвой достигли критического минимума, на фоне чего "предсказуемо и преднамеренно" ухудшается и ситуация между НАТО и Россией, рассказал в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел России Александр Грушко."НАТО развязала гибридную войну против России. Вашингтон и его сателлиты сделали все, чтобы свести наше взаимодействие и каналы диалога до критического нулевого уровня", - сказал заместитель главы МИД.Кроме того, Грушко упомянул, что все началось еще в 2014 году, когда государства-члены НАТО решили прекратить практическое взаимодействие с Россией по всем линиям. По его словам, после этого они начали необоснованно высылать российских дипломатов из постпредства при блоке, после чего Россия, в ответ на недружественные действия, закрыла постпредство при НАТО на территории страны. В этой связи замминистра уточнил, что на данный момент Россия и НАТО не поддерживают никаких контактов, и причиной этому стала агрессивная политика альянса, направленная на нанесение ущерба безопасности России. Тем не менее, как добавил Грушко, канал для передачи необходимой информации все еще существует.Помимо всего прочего, замглавы МИД объяснил, что у России нет намерения вступать в военное противостояние с НАТО и входящими в него государствами.НАТО - военно-политический блок, который объединяет большинство стран Европы, США и Канаду. Альянс был снован 4 апреля 1949 года в США с целью защитить Европу от потенциальной советской угрозы.Ранее, осенью 2021 года глава российского МИД Сергей Лавров объявил об ответных мерах России на высылку российских дипломатов. Меры включали в себя приостановку работы военной миссии связи альянса в Москве, а также прекращение работы ее информбюро. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
https://1prime.ru/20240403/rol-847055013.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_622:0:3349:2045_1920x0_80_0_0_168f02fd163ea5a8ea30946ae86f44c6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, нато, конфликт, александр грушко
РОССИЯ, НАТО, конфликт, Александр Грушко
08:29 04.04.2024 (обновлено: 08:41 04.04.2024)
 
Отношения России и НАТО предсказуемо ухудшаются, заявили в МИД

Грушко: ситуация в отношениях с НАТО предсказуемо и преднамеренно ухудшается

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Все контакты Вашингтона и Брюсселя с Москвой достигли критического минимума, на фоне чего "предсказуемо и преднамеренно" ухудшается и ситуация между НАТО и Россией, рассказал в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
"НАТО развязала гибридную войну против России. Вашингтон и его сателлиты сделали все, чтобы свести наше взаимодействие и каналы диалога до критического нулевого уровня", - сказал заместитель главы МИД.
Кроме того, Грушко упомянул, что все началось еще в 2014 году, когда государства-члены НАТО решили прекратить практическое взаимодействие с Россией по всем линиям. По его словам, после этого они начали необоснованно высылать российских дипломатов из постпредства при блоке, после чего Россия, в ответ на недружественные действия, закрыла постпредство при НАТО на территории страны.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
Столтенберг раскрыл планы НАТО по оказанию помощи Киеву
Вчера, 18:34
В этой связи замминистра уточнил, что на данный момент Россия и НАТО не поддерживают никаких контактов, и причиной этому стала агрессивная политика альянса, направленная на нанесение ущерба безопасности России. Тем не менее, как добавил Грушко, канал для передачи необходимой информации все еще существует.
Помимо всего прочего, замглавы МИД объяснил, что у России нет намерения вступать в военное противостояние с НАТО и входящими в него государствами.
НАТО - военно-политический блок, который объединяет большинство стран Европы, США и Канаду. Альянс был снован 4 апреля 1949 года в США с целью защитить Европу от потенциальной советской угрозы.
Ранее, осенью 2021 года глава российского МИД Сергей Лавров объявил об ответных мерах России на высылку российских дипломатов. Меры включали в себя приостановку работы военной миссии связи альянса в Москве, а также прекращение работы ее информбюро.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
 
РОССИЯНАТОконфликтАлександр Грушко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала