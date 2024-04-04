https://1prime.ru/20240404/nato-847062734.html

Европа не будет диктовать России свою волю, заявили в МИД

Европа не будет диктовать России свою волю, заявили в МИД - 04.04.2024, ПРАЙМ

Европа не будет диктовать России свою волю, заявили в МИД

У НАТО не получится выстроить архитектуру безопасности в Европе без учета интересов России, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД. | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T08:58+0300

2024-04-04T08:58+0300

2024-04-04T08:59+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. У НАТО не получится выстроить архитектуру безопасности в Европе без учета интересов России, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД."Но если и когда в западных столицах осознают, что диктовать нашей стране свою волю у них не получится, как и не получится выстроить безопасность без России, а тем более против нее, вот тогда, может быть, откроется возможность для разговора о новой архитектуре. Принципиальный момент для нас - архитектура должна отвечать интересам безопасности Российской Федерации", - отметил он.Тем не менее, Грушко подчеркнул, что НАТО будет продолжать идти по пути конфронтации с Россией, а летний саммит альянса в Вашингтоне станет продолжением этого курса. По его словам, эта встреча подчеркнет заряженность блока на эскалацию украинского кризиса.Грушко добавил, что страны-члены альянса наращивают свое присутствие у российских границ и "разгоняют маховик военной промышленности", объявив при этом России самой значительной угрозой. Замминистра резюмировал, что в странах альянса проводятся масштабные военные действия, подобных которым не было с 80-х годов ХХ века.НАТО - военно-политический блок, который объединяет большинство стран Европы, США и Канаду. Альянс был снован 4 апреля 1949 года в США с целью защитить Европу от потенциальной советской угрозы.Ранее, осенью 2021 года глава российского МИД Сергей Лавров объявил об ответных мерах России на высылку российских дипломатов. Меры включали в себя приостановку работы военной миссии связи альянса в Москве, а также прекращение работы ее информбюро.

https://1prime.ru/20240403/nato-847052509.html

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европа

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россия, нато, запад, европа, украина