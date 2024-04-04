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Politico: министры НАТО "закатили глаза", узнав об идее фонда для Киева
Politico: министры НАТО "закатили глаза", узнав об идее фонда для Киева - 04.04.2024, ПРАЙМ
Politico: министры НАТО "закатили глаза", узнав об идее фонда для Киева
Министры ряда стран НАТО "закатили глаза", когда узнали об идее создать общий фонд для помощи Украине на 100 миллиардов долларов, передает издание Politico со... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T09:04+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Министры ряда стран НАТО "закатили глаза", когда узнали об идее создать общий фонд для помощи Украине на 100 миллиардов долларов, передает издание Politico со ссылкой на анонимного дипломата.Отмечается, что первоначальная реакция на план генсека НАТО организовать фонд помощи для Киева оказалась неоднозначной.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Некоторые министры закатили глаза, реагируя на сумму в 100 миллиардов долларов, и задались вопросом, откуда она взялась", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на неназванного дипломата.Согласно изданию, некоторые страны ЕС беспокоятся, что такой фонд может подорвать усилия союза по повышению оборонной значимости. Дипломаты отмечают, что обсуждение финансирования находится на ранней стадии.Генсек альянса в свою очередь обосновал инициативу создания фонда необходимостью показать России, что НАТО продолжит систематическую поддержку Украины и не позволит российской стороне одержать победу в конфликте.Инициатива о создании такого фонда была выдвинута генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, при этом предлагалось рассчитывать взносы в фонд на основе ВВП стран-членов альянса.В Москве заявляли, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.
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Политика, УКРАИНА, НАТО, Новости, Финансы
Politico: министры НАТО "закатили глаза", узнав об идее фонда для Киева
Politico: министры стран НАТО "закатили глаза", узнав об идее фонда для Киева на $100 млрд
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ.
Министры ряда стран НАТО "закатили глаза", когда узнали об идее создать общий фонд для помощи Украине на 100 миллиардов долларов, передает
издание Politico со ссылкой на анонимного дипломата.
Отмечается, что первоначальная реакция на план генсека НАТО организовать фонд помощи для Киева оказалась неоднозначной.
"Некоторые министры закатили глаза, реагируя на сумму в 100 миллиардов долларов, и задались вопросом, откуда она взялась", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на неназванного дипломата.
Согласно изданию, некоторые страны ЕС беспокоятся, что такой фонд может подорвать усилия союза по повышению оборонной значимости. Дипломаты отмечают, что обсуждение финансирования находится на ранней стадии.
Генсек альянса в свою очередь обосновал инициативу создания фонда необходимостью показать России, что НАТО продолжит систематическую поддержку Украины и не позволит российской стороне одержать победу в конфликте.
Инициатива о создании такого фонда была выдвинута генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, при этом предлагалось рассчитывать взносы в фонд на основе ВВП стран-членов альянса.
В Москве заявляли, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.
Столтенберг раскрыл планы НАТО по оказанию помощи Киеву