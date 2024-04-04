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"Пора в тюрьму": неожиданное заявление фон дер Ляйен вызвало гнев в Сети
"Пора в тюрьму": неожиданное заявление фон дер Ляйен вызвало гнев в Сети - 04.04.2024, ПРАЙМ
"Пора в тюрьму": неожиданное заявление фон дер Ляйен вызвало гнев в Сети
Высказывание председателя Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен об усилении НАТО благодаря вступлению новых членов и сплоченности вокруг Украины разгневало... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T10:13+0300
2024-04-04T10:13+0300
2024-04-04T10:24+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Высказывание председателя Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен об усилении НАТО благодаря вступлению новых членов и сплоченности вокруг Украины разгневало пользователей социальной сети Х."Тебя нужно посадить в тюрьму", — написал пользователь с ником Thomas.По мнению другого пользователя, Североатлантический альянс запугивает другие страны Россией ии совершают множество других ужасных вещей. K.Balu также отметил, что альянс превратился в клоунаду, в особенности из-за единения с Украиной, которая является самым коррумпированным государством.Другие пользователи также сошлись во мнении, что НАТО необходимо было распустить в 1991 году, так как сегодня именно блок несет ответственность за начало конфликта на Украине.НАТО был создан в 1949 году с целью обеспечения коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. С тех пор в альянс вступили 32 страны, и он продолжает расширяться. Россия официально признает активность альянса на своих границах и втягивание Украины в альянс как факторы начала специальной военной операции.
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нато, урсула фон дер ляйен, новости
Политика, НАТО, Урсула фон дер Ляйен, Новости
"Пора в тюрьму": неожиданное заявление фон дер Ляйен вызвало гнев в Сети
Высказывание фон дер Ляйен об усилении НАТО вызвало гнев в Сети
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ.
Высказывание председателя Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен об усилении НАТО благодаря вступлению новых членов и сплоченности вокруг Украины разгневало
пользователей социальной сети Х.
"Тебя нужно посадить в тюрьму", — написал пользователь с ником Thomas.
По мнению другого пользователя, Североатлантический альянс запугивает другие страны Россией ии совершают множество других ужасных вещей. K.Balu также отметил, что альянс превратился в клоунаду, в особенности из-за единения с Украиной, которая является самым коррумпированным государством.
Другие пользователи также сошлись во мнении, что НАТО необходимо было распустить в 1991 году, так как сегодня именно блок несет ответственность за начало конфликта на Украине.
НАТО был создан в 1949 году с целью обеспечения коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. С тех пор в альянс вступили 32 страны, и он продолжает расширяться. Россия официально признает активность альянса на своих границах и втягивание Украины в альянс как факторы начала специальной военной операции.
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