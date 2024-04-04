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В Турции заявили об угрозе для всего мира со стороны НАТО
В Турции заявили об угрозе для всего мира со стороны НАТО - 04.04.2024, ПРАЙМ
В Турции заявили об угрозе для всего мира со стороны НАТО
НАТО является не "защитным зонтиком", а угрозой для всего мира, заявила Турецкая коммунистическая партия (TKP). | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T10:37+0300
2024-04-04T10:37+0300
2024-04-04T10:37+0300
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СТАМБУЛ, 4 апр - ПРАЙМ. НАТО является не "защитным зонтиком", а угрозой для всего мира, заявила Турецкая коммунистическая партия (TKP)."Несмотря на то, что правительства, парламенты и СМИ стран-членов НАТО отмечают юбилей организации, праздновать нечего: НАТО - одна из худших вещей, которые когда-либо случались с человечеством", - сказано в пресс-релизе партии, который оказался в распоряжении агентства РИА Новости.Коммунистическая партия также осудила турецкую правящую партию Ak Parti за ее лояльность к НАТО и оппозицию в парламенте, поддерживающую вступление Швеции и Финляндии в альянс.ТКР также назвала НАТО "безжалостной террористической организацией", которая планирует новые войны и вторжения, вмешивается во внутренние дела стран и развращает политиков и журналистов.НАТО был создан в 1949 году с целью обеспечения коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. С тех пор в альянс вступили 32 страны, и он продолжает расширяться. Россия официально признает активность альянса на своих границах и втягивание Украины в альянс как факторы начала специальной военной операции.
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турция, нато, новости
Политика, ТУРЦИЯ, НАТО, Новости
В Турции заявили об угрозе для всего мира со стороны НАТО
Турецкая коммунистическая партия: НАТО представляет угрозу для всего мира
СТАМБУЛ, 4 апр - ПРАЙМ. НАТО является не "защитным зонтиком", а угрозой для всего мира, заявила Турецкая коммунистическая партия (TKP).
"Несмотря на то, что правительства, парламенты и СМИ стран-членов НАТО отмечают юбилей организации, праздновать нечего: НАТО - одна из худших вещей, которые когда-либо случались с человечеством", - сказано в пресс-релизе партии, который оказался в распоряжении агентства РИА Новости.
Коммунистическая партия также осудила турецкую правящую партию Ak Parti за ее лояльность к НАТО и оппозицию в парламенте, поддерживающую вступление Швеции и Финляндии в альянс.
ТКР также назвала НАТО "безжалостной террористической организацией", которая планирует новые войны и вторжения, вмешивается во внутренние дела стран и развращает политиков и журналистов.
НАТО был создан в 1949 году с целью обеспечения коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. С тех пор в альянс вступили 32 страны, и он продолжает расширяться. Россия официально признает активность альянса на своих границах и втягивание Украины в альянс как факторы начала специальной военной операции.