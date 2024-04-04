https://1prime.ru/20240404/nato-847066459.html

В Финляндии заявили об отсутствии военной угрозы от России

В Финляндии заявили об отсутствии военной угрозы от России - 04.04.2024, ПРАЙМ

В Финляндии заявили об отсутствии военной угрозы от России

От России не исходит никакой военной угрозы, заявил новый главком Силами обороны Финляндии генерал-лейтенант Янне Яаккола. | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T10:48+0300

2024-04-04T10:48+0300

2024-04-04T10:48+0300

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конфликт

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. От России не исходит никакой военной угрозы, заявил новый главком Силами обороны Финляндии генерал-лейтенант Янне Яаккола."Особой военной угрозы Финляндии со стороны России нет. Однако мы должны быть готовы к тому, что сниженный уровень безопасности сохранится еще долгое время, и быстро реагировать на изменения ситуации", - рассказал он в ходе своей первой пресс-конференции по случаю вступления в должность.Яаккола добавил, что предположения, что Россия намерена "испытать на прочность" пятую статью устава НАТО о коллективной защите атакованных членов альянса, также маловероятны.Янне Яаккола вступил в должность главнокомандующего 1 апреля текущего года. Срок его полномочий будет составлять пять лет. В последнее время западные СМИ неоднократно писали о потенциальном военном столкновении России и НАТО. В свою очередь в Кремле заявляли, что у Москвы нет намерения втсупать в войну с альянсом. В Турции же наоборот заявляли, что угроза исходит не от России, а от самого НАТО, который является отнюдь не "защитным зонтиком".

https://1prime.ru/20240404/nato-847066308.html

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россия, нато, конфликт, финляндия