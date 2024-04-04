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В Финляндии заявили об отсутствии военной угрозы от России - 04.04.2024, ПРАЙМ
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В Финляндии заявили об отсутствии военной угрозы от России
В Финляндии заявили об отсутствии военной угрозы от России - 04.04.2024, ПРАЙМ
В Финляндии заявили об отсутствии военной угрозы от России
От России не исходит никакой военной угрозы, заявил новый главком Силами обороны Финляндии генерал-лейтенант Янне Яаккола. | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T10:48+0300
2024-04-04T10:48+0300
россия
нато
конфликт
финляндия
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. От России не исходит никакой военной угрозы, заявил новый главком Силами обороны Финляндии генерал-лейтенант Янне Яаккола."Особой военной угрозы Финляндии со стороны России нет. Однако мы должны быть готовы к тому, что сниженный уровень безопасности сохранится еще долгое время, и быстро реагировать на изменения ситуации", - рассказал он в ходе своей первой пресс-конференции по случаю вступления в должность.Яаккола добавил, что предположения, что Россия намерена "испытать на прочность" пятую статью устава НАТО о коллективной защите атакованных членов альянса, также маловероятны.Янне Яаккола вступил в должность главнокомандующего 1 апреля текущего года. Срок его полномочий будет составлять пять лет. В последнее время западные СМИ неоднократно писали о потенциальном военном столкновении России и НАТО. В свою очередь в Кремле заявляли, что у Москвы нет намерения втсупать в войну с альянсом. В Турции же наоборот заявляли, что угроза исходит не от России, а от самого НАТО, который является отнюдь не "защитным зонтиком".
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россия, нато, конфликт, финляндия
РОССИЯ, НАТО, конфликт, ФИНЛЯНДИЯ
10:48 04.04.2024
 
В Финляндии заявили об отсутствии военной угрозы от России

Новый главком финскими силами обороны заявил об отсутствии военной угрозы от России

© CC BY 2.0 / michael davis-burchatФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© CC BY 2.0 / michael davis-burchat
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. От России не исходит никакой военной угрозы, заявил новый главком Силами обороны Финляндии генерал-лейтенант Янне Яаккола.
"Особой военной угрозы Финляндии со стороны России нет. Однако мы должны быть готовы к тому, что сниженный уровень безопасности сохранится еще долгое время, и быстро реагировать на изменения ситуации", - рассказал он в ходе своей первой пресс-конференции по случаю вступления в должность.
Яаккола добавил, что предположения, что Россия намерена "испытать на прочность" пятую статью устава НАТО о коллективной защите атакованных членов альянса, также маловероятны.
Флаг НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
В Турции заявили об угрозе для всего мира со стороны НАТО
10:37
Янне Яаккола вступил в должность главнокомандующего 1 апреля текущего года. Срок его полномочий будет составлять пять лет.
В последнее время западные СМИ неоднократно писали о потенциальном военном столкновении России и НАТО. В свою очередь в Кремле заявляли, что у Москвы нет намерения втсупать в войну с альянсом. В Турции же наоборот заявляли, что угроза исходит не от России, а от самого НАТО, который является отнюдь не "защитным зонтиком".
 
РОССИЯНАТОконфликтФИНЛЯНДИЯ
 
 
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