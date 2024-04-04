https://1prime.ru/20240404/nato-847066459.html
В Финляндии заявили об отсутствии военной угрозы от России
В Финляндии заявили об отсутствии военной угрозы от России - 04.04.2024, ПРАЙМ
В Финляндии заявили об отсутствии военной угрозы от России
От России не исходит никакой военной угрозы, заявил новый главком Силами обороны Финляндии генерал-лейтенант Янне Яаккола. | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T10:48+0300
2024-04-04T10:48+0300
2024-04-04T10:48+0300
россия
нато
конфликт
финляндия
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/99/841259992_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_df431036df140e500595fe44038aa34d.jpg
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. От России не исходит никакой военной угрозы, заявил новый главком Силами обороны Финляндии генерал-лейтенант Янне Яаккола."Особой военной угрозы Финляндии со стороны России нет. Однако мы должны быть готовы к тому, что сниженный уровень безопасности сохранится еще долгое время, и быстро реагировать на изменения ситуации", - рассказал он в ходе своей первой пресс-конференции по случаю вступления в должность.Яаккола добавил, что предположения, что Россия намерена "испытать на прочность" пятую статью устава НАТО о коллективной защите атакованных членов альянса, также маловероятны.Янне Яаккола вступил в должность главнокомандующего 1 апреля текущего года. Срок его полномочий будет составлять пять лет. В последнее время западные СМИ неоднократно писали о потенциальном военном столкновении России и НАТО. В свою очередь в Кремле заявляли, что у Москвы нет намерения втсупать в войну с альянсом. В Турции же наоборот заявляли, что угроза исходит не от России, а от самого НАТО, который является отнюдь не "защитным зонтиком".
https://1prime.ru/20240404/nato-847066308.html
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/99/841259992_403:0:2048:1234_1920x0_80_0_0_8d92f54c7c8ea6817b4f3850c18838b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, конфликт, финляндия
РОССИЯ, НАТО, конфликт, ФИНЛЯНДИЯ
В Финляндии заявили об отсутствии военной угрозы от России
Новый главком финскими силами обороны заявил об отсутствии военной угрозы от России
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. От России не исходит никакой военной угрозы, заявил новый главком Силами обороны Финляндии генерал-лейтенант Янне Яаккола.
"Особой военной угрозы Финляндии со стороны России нет. Однако мы должны быть готовы к тому, что сниженный уровень безопасности сохранится еще долгое время, и быстро реагировать на изменения ситуации", - рассказал он в ходе своей первой пресс-конференции по случаю вступления в должность.
Яаккола добавил, что предположения, что Россия намерена "испытать на прочность" пятую статью устава НАТО о коллективной защите атакованных членов альянса, также маловероятны.
В Турции заявили об угрозе для всего мира со стороны НАТО
Янне Яаккола вступил в должность главнокомандующего 1 апреля текущего года. Срок его полномочий будет составлять пять лет.
В последнее время западные СМИ неоднократно писали о потенциальном военном столкновении России и НАТО. В свою очередь в Кремле заявляли, что у Москвы нет намерения втсупать в войну с альянсом. В Турции же наоборот заявляли, что угроза исходит не от России, а от самого НАТО, который является отнюдь не "защитным зонтиком".