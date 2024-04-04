https://1prime.ru/20240404/nato-847069135.html
"Однажды это случится". В США сделали неожиданное заявление о России
"Однажды это случится". В США сделали неожиданное заявление о России - 04.04.2024, ПРАЙМ
"Однажды это случится". В США сделали неожиданное заявление о России
Вашингтон должен поддерживать взаимодействие с Россией, так как вскоре она может стать сверхдержавой и будет требовать к себе соответствующего отношения,... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T11:28+0300
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2024-04-04T11:29+0300
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Вашингтон должен поддерживать взаимодействие с Россией, так как вскоре она может стать сверхдержавой и будет требовать к себе соответствующего отношения, считает экс-постоянный представитель США при НАТО Роберт Хантер в статье для Responsible Statecraft."Сейчас слишком легко стали игнорировать неоспоримую геополитическую реальность: от России нельзя избавиться по желанию. В определенный момент она снова станет великой державой <…> Запад, начиная с США, должен учитывать этот факт, и это в наших собственных интересах", — рассказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ этой связи, Хантер подчеркнул, что поэтому альянсу следует избегать военного противостояния с Россией. По его словам, ему наоборот нужно стремиться к мирному разрешению украинского конфликта.В последнее время западные СМИ неоднократно писали о потенциальном военном столкновении России и НАТО. В свою очередь в Кремле заявляли, что у Москвы нет намерения втсупать в войну с альянсом. В Турции же наоборот заявляли, что угроза исходит не от России, а от самого НАТО, который является отнюдь не "защитным зонтиком".
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россия, сша, нато
"Однажды это случится". В США сделали неожиданное заявление о России
Экс-постпред США призвал Вашингтон обращаться с Россией как со сверхдержавой
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ.
Вашингтон должен поддерживать взаимодействие с Россией, так как вскоре она может стать сверхдержавой и будет требовать к себе соответствующего отношения, считает экс-постоянный представитель США при НАТО Роберт Хантер в статье для Responsible Statecraft
.
"Сейчас слишком легко стали игнорировать неоспоримую геополитическую реальность: от России нельзя избавиться по желанию. В определенный момент она снова станет великой державой <…> Запад, начиная с США, должен учитывать этот факт, и это в наших собственных интересах", — рассказал он.
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В этой связи, Хантер подчеркнул, что поэтому альянсу следует избегать военного противостояния с Россией. По его словам, ему наоборот нужно стремиться к мирному разрешению украинского конфликта.
В последнее время западные СМИ неоднократно писали о потенциальном военном столкновении России и НАТО. В свою очередь в Кремле заявляли, что у Москвы нет намерения втсупать в войну с альянсом. В Турции же наоборот заявляли, что угроза исходит не от России, а от самого НАТО, который является отнюдь не "защитным зонтиком".